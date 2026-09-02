Juan Pablo Valdés se pronunció sobre el retiro de Lionel Messi y dejó una llamativa frase sobre la final ante España

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, analizó el impacto deportivo y cultural que genera la despedida de Lionel Messi de la selección Argentina. Durante su intervención, el mandatario destacó la trayectoria del capitán, fundamentó su preferencia en la histórica comparación con Diego Maradona y sembró interrogantes sobre el desarrollo de la final del Mundo disputada frente al seleccionado de España.

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Al reflexionar sobre el recorrido del atacante rosarino en el conjunto nacional, el titular del Ejecutivo ponderó los valores de persistencia que transmitió a lo largo de su carrera. "Lionel Messi dejó enseñanzas enormes desde querer abandonar, volver a trabajar en la resiliencia, en esa resiliencia salir campeón del mundo y después a pesar de la edad siempre seguir intentándolo", afirmó Valdés respecto al legado del futbolista.

La comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona

Al abordar el debate histórico sobre las máximas figuras del fútbol argentino, el mandatario prefirió evitar las controversias entre épocas, aunque dejó clara su postura generacional. "No voy a entrar en la polémica, a mí me tocó ver jugar más a Messi. Es como tratar de comparar a Maradona y a Pelé, yo no los vi. Hay videos de Maradona, sé que fue un jugador extraordinario, pero si tuviera que elegir, me quedo con Messi", argumentó Juan Pablo Valdés.

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En ese sentido, trazó un paralelismo sobre el peso social de ambos deportistas en diferentes etapas del país. "Son dos personas totalmente diferentes, pero creo que fueron dos grandes personas en dos momentos diferentes de la Argentina, que representaban claramente la rebeldía y el esfuerzo de los argentinos", sostuvo el Gobernador, agregando que "se va un jugador enorme del cual no sé si va a haber otro igual".

La llamativa frase sobre la final del Mundo frente a España

En otro tramo de sus declaraciones, el mandatario provincial se sumó a las especulaciones en torno a la definición mundialista en la que el seleccionado nacional cayó frente al combinado español, deslizando dudas sobre lo acontecido en la jornada decisiva.

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"No fuimos bicampeones vaya a saber por qué. Yo creo que en algún tiempo futuro se va a saber realmente qué pasó en ese partido o si fue simplemente la superioridad del rival", concluyó Juan Pablo Valdés, dejando una frase que generó repercusión en el ámbito deportivo y político.