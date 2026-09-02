Peaje Chaco-Corrientes: cómo tramitar el Telepase y evitar un recargo del 50% desde octubre

La implementación del nuevo esquema de concesiones viales en el corredor Chaco-Corrientes introducirá diferencias tarifarias según la modalidad de cobro que elijan los automovilistas. A partir de octubre, los vehículos livianos que utilicen el dispositivo Telepase abonarán una tarifa estimada en los 1.800 pesos, mientras que los usuarios que opten por la cancelación manual en cabina sufrirán un recargo del 50 % en el monto final.

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El titular del Distrito 10 de Vialidad Nacional, David Moulin, detalló que el ajuste tarifario inicial responde a la actualización por inflación acumulada y busca agilizar el tránsito en los accesos al paso interprovincial.

La disposición coincide con el proceso de privatización de los corredores del Litoral, instancia en la que el Gobierno nacional liquidó las indemnizaciones de 150 trabajadores de las estaciones de Ituzaingó, Riachuelo y la traza que une a ambas provincias, cuyo cese operativo se concretó el pasado 31 de agosto.

Multipase de 24 horas confirmado en el Puente Belgrano

En relación con el flujo vehicular sobre el Puente General Manuel Belgrano, Moulin ratificó la continuidad del esquema de multipase. El mecanismo permite a los conductores abonar el peaje en una única oportunidad y realizar cruces ilimitados entre las capitales de Corrientes y Chaco durante un lapso de 24 horas continuas.

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La modalidad mantendrá su vigencia habitual con el objetivo de no encarecer la movilidad cotidiana de miles de usuarios que transitan diariamente por el paso interprovincial por motivos laborales, académicos o comerciales.

Paso a paso: cómo tramitar la adhesión a Telepase

El trámite para incorporar el dispositivo automático se realiza de forma digital y gratuita a través del portal oficial del sistema Telepase. El procedimiento requiere asociar la patente del dominio a una tarjeta de crédito, débito o billetera virtual habilitada.

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Una vez registrado el vehículo, el usuario debe colocar el dispositivo adhesivo (TAG) en el parabrisas delantero. La oblea es detectada por las antenas lectoras de las cabinas de cobro, permitiendo el levantamiento automático de la barrera sin necesidad de detener la marcha.

El retiro presencial del TAG en los puntos de atención autorizados no tiene costo adicional, mientras que la solicitud de envío a domicilio cuenta con una tasa de correo.