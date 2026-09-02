PASO en Chaco: Zdero lleva la suspensión al recinto con el rechazo de la mayoría del PJ

La Legislatura del Chaco tendrá este miércoles uno de los debates políticos que comenzarán a ordenar el escenario electoral de 2027. El oficialismo buscará aprobar la suspensión por un año de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa promovida por el gobernador Leandro Zdero que, en caso de convertirse en ley, ubicaría a la provincia como la primera en avanzar con una medida de este tipo de cara al próximo calendario electoral.

El proyecto llegará al recinto durante la sesión extraordinaria solicitada por Chaco Puede y consiste en suspender durante un año la vigencia de la Ley 2073-Q y sus modificatorias, que establecen el sistema de primarias provinciales, sin eliminar definitivamente el mecanismo.

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El ahorro, el principal argumento del proyecto impulsado por Zdero

El argumento utilizado por el oficialismo es fundamentalmente económico: sostienen que organizar una elección adicional representa un gasto que podría evitarse y cuyos recursos podrían dirigirse a otras áreas del Estado.

Precisamente por ese fundamento, el expediente fue enviado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde el tratamiento terminó con dos posiciones diferenciadas. El despacho de mayoría, firmado por seis legisladores del oficialismo, recomienda aprobar la suspensión cuando sea puesta a consideración del pleno.

En sentido contrario, hubo un despacho de minoría con cuatro firmas de legisladores del PJ, que propone que el proyecto permanezca en comisión y continúe siendo analizado. De esa manera, la mayoría del bloque peronista se posicionó contra la suspensión en los términos planteados por el oficialismo.

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El proyecto establece que la suspensión será excepcional y temporal. Según los fundamentos oficialistas, además del ahorro presupuestario permitiría simplificar el calendario electoral y evitar una convocatoria adicional a las urnas. Las elecciones generales provinciales seguirán realizándose con normalidad.

La votación de este miércoles mostrará ahora si Chaco Puede logra reunir los respaldos necesarios para convertir la iniciativa en ley pese al rechazo de buena parte del justicialismo. Si el proyecto es sancionado, Chaco se transformará en la primera provincia en avanzar con la suspensión de las PASO provinciales de cara a las elecciones de 2027.