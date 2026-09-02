Comercio en alerta: advierten por el cierre de locales, falta de pago y "despidos hormiga"

Tras la conmoción generada por el cierre sorpresivo de las sucursales de Musimundo en el Nordeste Argentino, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Corrientes advirtió sobre el deterioro del empleo y la actividad económica en la capital provincial. El secretario general del gremio, José Gatti, denunció que la crisis golpea a múltiples rubros comerciales y señaló retrasos salariales en firmas locales donde aún no se abonaron los haberes de julio ni la totalidad del sueldo anual complementario.

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El referente sindical trazó un diagnóstico crítico sobre el circuito comercial céntrico, ejemplificando el repliegue con la vacancia de locales en el casco urbano. "No podemos desconocer que si tomamos 100 metros de peatonal Junín, de San Lorenzo a Catamarca, tenemos ocho locales cerrados. O sea, se van cerrando locales sistemáticamente", graficó Gatti respecto al impacto de la recesión.

Reducción de personal en supermercados y acuerdos encubiertos

La retracción de la actividad económica alcanzó además al sector de las grandes superficies y autoservicios de la ciudad, donde se registraron achiques de plantillas motivados por la caída sostenida del nivel de ventas.

De acuerdo con el gremio, el fenómeno se manifiesta mediante la modalidad de "despidos hormiga", un esquema de goteo diario de desvinculaciones que no genera protestas masivas pero reduce la masa salarial.

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Desde el sindicato indicaron que estas dinámicas quedan reflejadas en las dependencias oficiales de contralor laboral y seguridad social. "En la Secretaría de Trabajo nos dicen que están haciendo acuerdos por despido encubierto, donde notan que hay mucho movimiento de esa circunstancia; lo mismo ocurre en la Anses con la tramitación de subsidios", sostuvo Gatti a radio Dos.

Techo paritario, tarifas e impacto del contexto nacional

En su análisis de los factores económicos, la conducción del gremio apuntó al descalce entre los ingresos de la actividad y la evolución de los costos fijos.

Gatti cuestionó las pautas oficiales fijadas para las paritarias del sector y remarcó el impacto del aumento de los servicios públicos y el transporte urbano sobre la capacidad de compra del trabajador.

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Asimismo, el titular del gremio correntino puntualizó que el escenario local replica la situación que atraviesan los centros comerciales del resto del país, según lo evaluado en las recientes deliberaciones de la federación nacional de la actividad.

Ante este panorama, instó a las autoridades gubernamentales a intervenir mediante medidas de protección del empleo y de reactivación del consumo interno.