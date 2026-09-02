Vice de la UIA sobre el Gobierno: "Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, cargó contra el Gobierno nacional en el marco del acto por el Día de la Industria.

"Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”, aseguró el referente de la UIA santafesina.

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Día de la Industria

También cuestionó la ausencia en ese evento de funcionarios de primera línea del Gobierno y puso en duda el conocimiento del equipo de Milei sobre la realidad productiva del país.

Moretti criticó sin nombrarlo directamente al ministro de Economía, Luis Caputo: “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, graficó.

“Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?”, lanzó en declaraciones publicadas por NA.

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"Situación muy difícil"

Moretti admitió que hay sectores de la economía en crecimiento, “a los que el Gobierno apuesta fuerte”, como el agro, la minería y el petróleo. Pero insistió en que el sector industrial “en su conjunto está en una situación muy, muy difícil”.

Por eso, le reclamó al Gobierno que tome medidas urgentes para lograr la reactivación de la producción y proteger el empleo fabril.

La UIA realizó su tradicional evento por el Día de la Industria y buscó poner el foco en los principales desafíos que enfrenta el sector, entre ellos, la carga tributaria, el rumbo de la actividad y las condiciones de competitividad.

El acto central se desarrolló en la planta del laboratorio Elea Phoenix, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, y estuvo encabezado por el titular de la UIA, Martín Rappallini.