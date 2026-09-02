El Frente Chaqueño rompió con la diputada massista que apoyó la suspensión de las PASO

La suspensión de las PASO en Chaco para las elecciones de 2027 dejó una consecuencia inmediata dentro de la oposición provincial. Luego de que Katia Blanc, dirigente del Frente Renovador vinculado a Sergio Massa, diera el quórum y posteriormente votara junto al oficialismo de Leandro Zdero, el interbloque Frente Chaqueño consideró públicamente que la legisladora decidió apartarse del espacio.

La reacción quedó plasmada en un comunicado difundido después de la sesión extraordinaria y fue profundizada por el diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien aseguró que la conducta de Blanc tomó por sorpresa a la mayoría de los legisladores opositores y cuestionó además, desde el punto de vista presupuestario, el argumento utilizado para justificar su voto.

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“No había una decisión de suspender las PASO. Tampoco nos había sido comunicado esto formalmente”, afirmó Pérez Pons en declaraciones a Radio Libertad. Según explicó, las posiciones legislativas se discuten dentro del interbloque y, cuando existe libertad de acción, también se establece previamente. “Esto no ocurrió. Nos tomó por sorpresa a la mayoría de los diputados de la oposición”, señaló.

El Frente Chaqueño consideró que Blanc decidió irse

El comunicado del interbloque expresó su “absoluto desacuerdo con la decisión individual de la diputada Katia Blanc de acompañar al oficialismo” y sostuvo que su voto contradijo la posición que venía manteniendo el espacio. “A partir de esta decisión, entendemos que la diputada Blanc tomó la decisión de irse del Interbloque Frente Chaqueño”, agregaron.

La oposición evitó plantear formalmente la situación como una expulsión. Pérez Pons recordó que Blanc tiene un bloque propio que hasta ahora formaba parte del interbloque opositor y consideró que fue su conducta en la sesión la que marcó una ruptura política. “Somos 16 diputados que tomamos decisiones colegiadas”, explicó. Y agregó que Blanc “tomó la decisión de sentarse con el oficialismo, así que creo que está clara su decisión”.

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La diputada había resultado determinante para el gobierno de Zdero: ante la ausencia inicial del resto del Frente Chaqueño, su presencia permitió alcanzar los 17 legisladores necesarios para abrir la sesión y posteriormente aportó uno de los votos con los que quedó aprobada la suspensión de las primarias durante un año.

Pérez Pons: “Fue una decisión unilateral”

El diputado opositor también cuestionó el fondo de la reforma electoral y defendió la continuidad de las primarias como un mecanismo que permite ampliar la participación política.

“Eliminar una herramienta tan importante como las PASO nos hace tener una peor provincia, porque mayor democracia siempre es mejor y tener mejores candidatos siempre es mejor”, sostuvo en diálogo con Radio Libertad.

Para Pérez Pons, una elección primaria permite que las distintas corrientes internas presenten candidatos y programas ante la sociedad en lugar de limitar las decisiones a las estructuras partidarias.

“Necesitamos renovación, necesitamos gente que sepa conducir el Estado, que lo que se prometa se cumpla, que no sean frases armadas por algún consultor y que se expresen sobre políticas públicas, qué se va a hacer y cómo se va a hacer”, planteó.

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También cuestionó que el Gobierno haya colocado el debate electoral en el centro de la agenda legislativa. A su entender, las dificultades económicas de los chaqueños deberían ocupar actualmente la prioridad política.

El cuestionamiento al destino de los fondos para el Pediátrico

Uno de los puntos centrales de las declaraciones de Pérez Pons fue la propuesta utilizada por Blanc para fundamentar su acompañamiento. La diputada había presentado previamente una iniciativa para que el dinero que eventualmente se ahorre por no realizar las PASO, estimado por ella en unos $5.000 millones, sea destinado a medicamentos e insumos para el Hospital Pediátrico de Resistencia.

Para el legislador opositor, sin embargo, existe un problema técnico: Chaco todavía no tiene aprobado el Presupuesto 2027, que debe ser presentado por el Poder Ejecutivo el 30 de septiembre, y por lo tanto aún no existe una partida presupuestaria para las elecciones que pueda ser reasignada. “Hoy no hay un valor de cuánto vale la elección ni hay un presupuesto aprobado para modificar partidas”, explicó Pérez Pons.

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Según planteó, recién cuando el Ejecutivo presente el proyecto de Presupuesto será posible conocer cuánto prevé gastar la Provincia en medicamentos, Salud Pública y las distintas áreas del Estado y, a partir de esos montos, discutir eventuales incrementos. “No se puede hacer una modificación presupuestaria porque el presupuesto no está”, insistió.

“Es para la tribuna”

Pérez Pons fue todavía más duro al analizar la incorporación de la propuesta vinculada con el Pediátrico. Según explicó, aun cuando una determinada suma sea incorporada al Presupuesto, eso no garantiza que esos recursos efectivamente sean ejecutados.

El diputado enumeró algunos mecanismos que, a su entender, podrían haberse contemplado para darle garantías concretas al destino del dinero: porcentajes mínimos de ejecución durante el primer semestre, controles periódicos o una comisión que supervise el cumplimiento. “Nada de eso ocurrió. La ley, la verdad, no dice absolutamente nada. Por eso digo: es para la tribuna”, afirmó.

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“A veces el peronismo no está preparado para hacer oposición”

Sobre otros antecedentes en los que integrantes del interbloque terminaron resultando determinantes para iniciativas del oficialismo, Pérez Pons reconoció dificultades para ordenar al espacio opositor. “A veces el peronismo no está preparado para hacer oposición. Se desordena mucho más”, admitió.

El exministro sostuvo que la discusión hacia adelante deberá incluir no solamente la trayectoria y la lealtad de quienes representen al espacio, sino también su preparación para ejercer responsabilidades institucionales. “Es importante que los representantes de nuestro espacio no solamente tengan trayectoria, tengan lealtad, sino también tengan conocimiento. No se puede decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa”, sostuvo.

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El comunicado opositor también apuntó directamente contra Zdero y acusó al gobernador de haber buscado una “aliada” para conseguir los votos necesarios. “Zdero podrá cambiar las reglas y buscar aliados circunstanciales, pero no puede esconder una realidad: su gobierno no resuelve los problemas que hoy vive la provincia y sabe que así pierde las elecciones”, concluyó el documento.