Chaco suspendió las PASO para 2027 con el apoyo clave de una diputada massista

Chaco suspendió las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027 y se convirtió en la primera provincia del país en dejar sin efecto sus primarias de cara al próximo calendario electoral. La votación, sin embargo, terminó abriendo otra disputa política: el oficialismo pudo avanzar gracias al respaldo de Katia Blanc, diputada del Frente Renovador de Sergio Massa, cuyo voto provocó una ruptura con el principal espacio opositor provincial.

La Legislatura aprobó este miércoles por 17 votos afirmativos el proyecto promovido por el gobernador Leandro Zdero, que suspende durante un año la vigencia de la Ley 2073-Q. Por lo tanto, las PASO no quedan derogadas definitivamente, pero no se realizarán en las elecciones provinciales de 2027.

El número necesario para iniciar la sesión era precisamente 17. Frente a la decisión del interbloque Frente Chaqueño de no bajar inicialmente al recinto, Blanc ocupó su banca, permitió alcanzar el quórum y luego votó junto al oficialismo.

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La legisladora pertenece al Frente Renovador, el partido fundado y conducido políticamente por Sergio Massa. Su vínculo con el espacio no es meramente electoral: fue referente del massismo en Chaco y en 2024 fue incorporada como protesorera a la conducción nacional del partido. En junio de este año incluso mantuvo una reunión política con Massa para trabajar una agenda destinada a las pymes y la industria.

El voto massista que le permitió a Zdero suspender las PASO

La composición de la Cámara convertía el voto de Blanc en determinante. El oficialismo y la oposición llegaban a la sesión con una relación de fuerzas que hacía indispensable conseguir 17 diputados para alcanzar el quórum.

La ausencia del Frente Chaqueño buscaba impedir el inicio de la sesión extraordinaria. Blanc, sin embargo, decidió sentarse en su banca y habilitó el tratamiento. Después hizo algo más: acompañó la suspensión de las PASO impulsada por Zdero.

Los 17 votos afirmativos fueron de Bisonni, Blanc, Blasco, Botteri Disoff, Delgado, García, Gómez, Gyoker, Jarenko, Maggio, Reguera, Rodríguez, Salom, Vargas, Wannesson, With y Zukiewicz.

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La propia Blanc anticipó durante su intervención que su decisión podía generar cuestionamientos dentro del peronismo. “No voy a ser ni más ni menos peronista porque esté sentada acá. Ojo allá afuera. Soy igual de peronista. A mí que no me corran con el peronómetro”, afirmó. La reacción llegó poco después.

El Frente Chaqueño dio por rota la relación con Blanc

Tras la votación, los diputados del interbloque Frente Chaqueño difundieron un comunicado en el que manifestaron su “absoluto desacuerdo” con la conducta de Blanc y consideraron que la legisladora dejó de pertenecer políticamente al espacio.

“Su voto contradice la posición política sostenida por nuestro espacio y, a partir de esta decisión, entendemos que la diputada Blanc tomó la decisión de irse del Interbloque Frente Chaqueño”, señalaron.

El comunicado endureció todavía más el conflicto al acusar al gobierno de Zdero de haber buscado una aliada para modificar el sistema electoral. Según el Frente Chaqueño, mientras miles de habitantes atraviesan dificultades económicas, el Ejecutivo convocó a una sesión extraordinaria para “cambiar las reglas electorales según su propia conveniencia”.

“Necesitó buscar una aliada para avanzar con una discusión política que funciona como una enorme cortina de humo frente a los verdaderos problemas que hoy tiene nuestra provincia”, cuestionaron.

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El interbloque cerró su pronunciamiento con una advertencia directamente dirigida al gobernador: “Zdero podrá cambiar las reglas y buscar aliados circunstanciales, pero no puede esconder una realidad: su gobierno no resuelve los problemas que hoy vive la provincia y sabe que así pierde las elecciones”.

La explicación de Blanc: un monto que no está presupuestado

Blanc había anticipado días antes cuál sería uno de los argumentos de su posición. La diputada presentó un proyecto para que el eventual ahorro generado por la suspensión de las PASO tenga un destino específico.

Según sus cálculos, el Estado chaqueño dejaría de gastar aproximadamente $5.000 millones al no realizar las primarias, proyección que realizó sin Presupuesto presentado ni aprobado. Su propuesta es que ese monto sea destinado a la compra de medicamentos e insumos para el Hospital Pediátrico “Dr. Avelino Lorenzo Castelán” de Resistencia.

“Si tanto vamos a ahorrar, yo quiero ir más profundo y preguntarle a la gente dónde va ese dinero. Porque la gente se pregunta dónde va el dinero de los ahorros. Porque no es un ahorro, es un ajuste”, sostuvo en el recinto.

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La legisladora buscó además intentar despegar su respaldo a la suspensión electoral de cualquier acompañamiento político a la gestión provincial. Durante su discurso cuestionó tanto a Zdero como al presidente Javier Milei y atribuyó la necesidad de reducir gastos a las políticas de ambos gobiernos. “La prioridad son los niños, la prioridad es la salud, la prioridad es que la gente no puede pagar la luz, la prioridad es que la gente no llega a mitad de mes”, argumentó.

Qué cambia en Chaco para las elecciones de 2027

La norma sancionada establece una suspensión por un año, no la eliminación definitiva del sistema de primarias chaqueño. En consecuencia, durante 2027 los partidos y alianzas deberán resolver sus candidaturas mediante sus propios mecanismos internos, sin una PASO provincial organizada y financiada por el Estado.

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El gobierno de Zdero justificó la iniciativa principalmente por razones económicas. El argumento oficial es que eliminar una instancia electoral permitirá reducir gastos vinculados con autoridades de mesa, logística, seguridad, impresión de boletas y organización de los comicios.

Con esta decisión, Chaco se convirtió en la primera provincia argentina en suspender sus PASO de cara al calendario electoral de 2027.