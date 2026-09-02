Grave violencia institucional en Chaco: policías golpearon con puños y patadas a un hombre con problemas de salud mental

Un grave episodio de violencia institucional en Chaco quedó registrado en Villa Ángela, donde dos policías fueron filmados mientras golpeaban brutalmente a un hombre durante un procedimiento en la vía pública. En la secuencia se observan puñetazos en el rostro y patadas dirigidas a la cara y la cabeza, antes de que la víctima termine reducida en el suelo.

El caso adquiere una dimensión todavía más delicada por la condición de la persona agredida. Según informó Noticiero 9, se trata de un hombre con problemas de salud mental.

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El video muestra primero un forcejeo junto a un patrullero. Uno de los efectivos sostiene al hombre mientras interviene un segundo agente y comienza la agresión. Tras los golpes, los policías lo derriban y lo mantienen inmovilizado en el piso. Las imágenes disponibles no permiten determinar qué ocurrió antes del comienzo de la grabación ni cuál fue la situación que motivó la intervención policial.

Separaron a los dos policías

La difusión del registro provocó la intervención del Ministerio de Seguridad del Chaco. El ministro Hugo Matkovich ordenó iniciar actuaciones y el Órgano de Control Institucional abrió un sumario administrativo, además de disponer la separación del servicio con retención de haberes de los dos efectivos.

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El Gobierno provincial aseguró que el episodio será investigado “con el máximo rigor” y anticipó sanciones en caso de comprobarse las conductas denunciadas. “No se va a encubrir a nadie. No se va a mirar hacia otro lado. El uniforme policial no otorga privilegios ni impunidad”, señaló el Ministerio en un comunicado.

La investigación deberá determinar ahora las responsabilidades de los uniformados y reconstruir las circunstancias completas del procedimiento. Hasta el momento no se informó oficialmente qué motivó la actuación policial ni el estado de salud del hombre después de la agresión.