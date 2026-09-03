El gobernador de Corrientes confirmó que la provincia desdoblará las elecciones y apoyó la eliminación de las PASO

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anticipó definiciones sobre el escenario político de cara a los próximos comicios. Al encabezar la apertura del 4º Congreso Ecoturístico del Litoral, el mandatario ratificó que la provincia no unificará sus calendarios con el fuero nacional.

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"Seguramente vamos a desdoblar las elecciones y ya anunciaremos la fecha oportunamente cuando tengamos la decisión", aseveró el titular del Ejecutivo.

En su análisis de la coyuntura nacional, el jefe provincial abordó la marcada polarización entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza, abriendo la puerta a la consolidación de un espacio alternativo. "Siempre hay lugar para más espacio. Hoy hay una polarización clara, nosotros venimos conversando y viendo qué vamos a hacer a futuro", señaló Valdés, aunque aclaró que "hoy la atención está puesta en la gestión".

Rechazo a las PASO y consenso interno

En otro tramo de su contacto con la prensa, el Gobernador volvió a ratificar su postura crítica respecto de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerarlas un mecanismo prescindible para la vida institucional del país. "Creemos que es una elección que está de más", afirmó de manera categórica.

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En ese sentido, Juan Pablo Valdés instó a las distintas fuerzas a resolver sus candidaturas mediante acuerdos partidarios internos, ponderando la metodología del oficialismo provincial.

"Los partidos políticos nos deberíamos poner de acuerdo para decidir quiénes son los candidatos, igual que lo hace el espacio de Vamos Corrientes hace tanto tiempo", concluyó.