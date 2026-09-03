Juan Pablo Valdés afirmó que la mora familiar "se estacionó" y anunció otro Corrientes Sostiene

Ante la problemática del endeudamiento en los hogares y el impacto en la actividad comercial, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció que el Ejecutivo provincial trabaja en el diseño de una segunda etapa del programa "Corrientes Sostiene". La iniciativa busca ofrecer herramientas de asistencia financiera y refinanciación crediticia para aliviar los compromisos de las familias y de las empresas locales.

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El mandatario provincial explicó que desde el área económica siguen con detenimiento la evolución de la tasa de morosidad en el territorio correntino. En ese aspecto, Valdés remarcó que en el último período el indicador "se ha estacionado", interrumpiendo la tendencia al alza que venía registrando en los meses previos.

"Vamos a trabajar seguramente en un nuevo Corrientes Sostiene para afrontar el tiempo por delante de las deudas que puedan tener", adelantó el Gobernador al programa Equipo de Noticias.

Indicadores de morosidad y situación en el NEA

Las precisiones oficiales coinciden con el reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU). El reporte detalló que en la provincia de Corrientes existen 154.283 personas con mora en sus compromisos financieros, registrando un saldo endeudado promedio de $1,7 millones por hogar afectado.

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En el contexto del Nordeste Argentino (NEA), la masa de deudores coloca a la provincia en el tercer lugar del escalafón regional. La nómina está encabezada por Chaco con 173.320 personas en mora, seguida por Misiones con 166.251, Corrientes con más de 154 mil y Formosa en el último peldaño con 80.104 registros.

Dispersión bancaria y desempeño del Banco de Corrientes

El estudio del CEPA analizó asimismo la distribución de las tasas de mora dentro del sistema bancario comercial. El relevamiento identificó una marcada dispersión entre entidades, ubicando en los rangos más elevados a financieras de consumo y bancos digitales como Carrefour Banco y Banco Sáenz (con niveles cercanos al 50%), seguidos por plataformas como Brubank, Ualá y Columbia con ratios superiores al 20%.

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En la franja de la banca tradicional y pública, entidades como Galicia, Santander y Banco Provincia registraron niveles de morosidad de entre el 16% y el 17%. Por su parte, el Banco de Corrientes se posicionó en el grupo con ratios superiores al 13%, dentro de los márgenes monitoreados por la conducción económica provincial para la implementación de los incentivos de "Corrientes Sostiene".