Deuda en Chaco: una zona de la provincia tiene el mayor nivel de mora del país

El departamento Chacabuco, cuya cabecera es Charata, registra el porcentaje más alto de deuda en mora de Argentina, según la última actualización del Mapa de la Deuda elaborada por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) sobre información oficial del Banco Central.

Los datos correspondientes a julio de 2026 muestran que en esa jurisdicción chaqueña existen 7.568 personas endeudadas, de las cuales 2.135 presentan atrasos superiores a los 90 días. Sin embargo, el dato más significativo aparece cuando se analiza el dinero comprometido: el 36,79% de toda la deuda se encuentra en mora.

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Más de $21 mil millones de deuda impaga

En total, los residentes del departamento acumulan obligaciones por $57.135,61 millones, mientras que $21.017,49 millones corresponden a compromisos atrasados. El promedio de deuda por persona alcanza los $7,55 millones y entre quienes están en mora asciende a $9,84 millones.

De esta manera, Chacabuco se ubica por encima de distritos como José C. Paz y Presidente Perón, en la provincia de Buenos Aires, cuando se compara qué proporción del dinero adeudado permanece impago.

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El relevamiento también marca una diferencia entre cantidad de personas atrasadas y volumen de deuda. Mientras el 28,21% de los deudores de Chacabuco está en mora, la proporción sube casi nueve puntos cuando se analiza el monto total. Es decir, quienes tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones concentran deudas proporcionalmente más elevadas.

La situación se inscribe en una tendencia nacional detectada por el estudio: la cantidad de personas que ingresa en mora comenzó a estabilizarse, pero continúa aumentando el dinero adeudado por quienes ya estaban atrasados. En julio, la deuda en mora de personas físicas en todo el país alcanzó los $17,23 billones.

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Dentro de Chaco, San Fernando, departamento que incluye a Resistencia, concentra el mayor volumen absoluto de deuda, con $325.793,58 millones, aunque su tasa de mora por monto es considerablemente menor: 19,74%. En Chacabuco, en cambio, el volumen total es inferior pero la proporción de obligaciones impagas es la más elevada del ranking nacional.