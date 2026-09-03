Quién es el argentino acusado del brutal asesinato en México de un músico, su esposa embarazada, su hija de 3 años y su empleada

En la investigación que se está realizando por el asesinato del músico Jonathan Meléndez, su esposa, su hija y una persona de su entorno en México, fue arrestado un empresario argentino. Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 años, es una de las dos personas arrestadas como sospechosas de un hecho del que solo sobrevivió el hijo de 6 años del artista, quien fue hallado por la policía dentro de la casa.

De acuerdo a versiones publicadas en medios mexicanos, Rosen Ferlini y Jonathan Meléndez habrían tenido una relación comercial derivada de negocios inmobiliarios por los que había recibido denuncias de fraude. El medio Reporte Índigo precisó que Rosen aparece vinculado a NOMAD Property México, una firma dedicada a la renta de inmuebles en destinos turísticos.

En sus redes promocionaba destinos como Valle de Bravo y Acapulco. Y solía publicar mensajes de tipo motivacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El informe oficial sobre la detención de los dos sospechosos

La Policía llegó a la casa de los crímenes después de que los vecinos que reportaran gritos y ruidos de disparos de arma de fuego. En un video que se difundió en redes sociales se observa al supuesto asesino cuando sube hacia el departamento de las víctimas. Llevaba puesta una campera negra, una gorra verde, anteojos de sol y una mochila.

Un joven de 29 años fue a comprar milanesas y lo mató una patota que lo acusó de robarse una bicicleta

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México publicó, en su cuenta de X, una descripción detallada de lo que sucedió. “El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro víctimas privadas de la vida (una de ellas con cuatro meses de embarazo), así como la presencia de un menor de 6 años de edad con vida y sin signos de violencia; al interior de un departamento en una torre residencial al interior del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en ‘Zona Esmeralda’, de este municipio”, comienza el texto.

Y luego añade: “Las víctimas, un masculino de 38 años, productor musical y compositor de iniciales J.S.M.O., su esposa, de 35 años y en estado de gestación, la hija de ambos de 3 años, una femenina de 21 años; incluso un canino, mascota de la familia, que también fue localizado maniatado”.

Corrientes: imputan como "coautora" a la novia del presunto asesino de la estudiante de Alvear

Para luego sumar: “Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”.

A continuación, detalla la detención de los sospechosos: “Probable participación de dos masculinos quienes habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio. Esta mañana detuvieron a Diego Sebastián ‘N’ identificado como ‘socio’ de J.S.M.O., y probable autor del homicidio múltiple; previamente, fue detenido Gerardo ‘N’, también investigado por su probable intervención en los mismos hechos”.

LT