Horror en México: asesinan a un reconocido músico, a su esposa embarazada, a su hija de 3 años, a su perro y a una empleada

Un reconocido músico mexicano, su esposa embarazada y su hija fueron asesinados en un crimen por el que, hasta el momento, se encuentra detenido su socio y otra persona, anunciaron las autoridades este miércoles.

Según la Agencia AFP, Jonathan Meléndez, de 38 años, era compositor, productor musical y miembro fundador de la exitosa banda Camilo Séptimo. El artista fue encontrado por la policía casi a la medianoche del pasado martes en su vivienda, ubicada en un barrio residencial de la capital de México.

Según la Secretaría de Seguridad, el músico, conocido como “Honas”, se encontraba maniatado y con un disparo en la cabeza. Lo mismo su pareja, de 35 años y 4 meses de embarazo, y su hija de 3 años.

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La policía también encontró a una mujer de 21 años, asesinada de un disparo en la espalda. El perro de la familia también fue hallado sin vida.

La Secretaria de Seguridad reveló que solo fue encontrado “con vida y sin signos de violencia” un niño de 6 años todavía no identificado. El organismo agregó que las investigaciones señalan “la probable participación” de dos hombres que “habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”.

La Agencia AFP tuvo acceso a una fuente oficial que le dijo que una “posible causa del homicidio es el robo”.

Qué es Camilo Séptimo

Camilo Séptimo se formó en 2013. El grupo cuenta con cuatro álbumes publicados y recibió una nominación a los Premios MTV Miaw en el año 2022.

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La banda tiene un promedio de 1,4 millones de oyentes por mes en la plataforma Spotify, según la agencia AFP.

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