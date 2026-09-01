Falleció Beto Orlando, referente de la canción romántica argentina, conocido por clásicos como "Dios del Olvido"

Falleció el cantante Beto Orlando, uno de los grandes referentes de la canción romántica en español, a los 79 años tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). El músico se convirtió en uno de los intérpretes más conocidos de Argentina gracias a una larga serie de hits que le permitieron recorrer nuestro país y toda Latinoamérica.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), durante los últimos días, el artista había atravesado un complejo cuadro de salud que derivó en un ACV y su posterior muerte.

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El fallecimiento del artista generó innumerables muestras de pesar entre sus fans, que llenaron las redes sociales con mensajes para despedirlo, porque su figura está asociada a la época del auge de la canción melódica argentina.

Entre sus grandes hits se encuentran canciones como “Dios del Olvido”, “Aquellos Besos que te di”, “No me des tu Adiós mi Amor”, “Tú Eres mi Destino”, “Doce rosas”, “Himno al Amor”, “Venecia sin Ti”, “Tu Mundo y el Mío”, “Joven Dulce y Bonita” y “Ansiedad”

Quién era Beto Orlando

Según TN, Alberto (Beto) Orlando Otero nació el 4 de septiembre de 1946 en Las Flores, provincia de Buenos Aires, y en 1953 se mudó junto a sus progenitores a La Plata, donde empezó a desarrollar su talento musical, tocando la guitarra y cantando en diferentes escenarios.

A los 18 años se sumó al conjunto folklórico Los Labradores; sin embargo, posteriormente, decidió volcarse al género melódico por la admiración que sentía por Yaco Monti.

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Esta decisión fue fundamental en su carrera y le permitió, en la década del setenta, convertirse en uno de los grandes referentes de la canción romántica, lanzando una gran cantidad de hits que le sirvieron para mantenerse en actividad hasta el final de su vida actuando a lo largo y ancho de nuestro país.