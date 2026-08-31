Preocupación por Lionel Richie: el cantante fue internado en terapia intensiva tras su show en St. Louis

Lionel Richie encendió las alarmas entre sus seguidores después de ser internado en una unidad de cuidados intensivos de St. Louis, Estados Unidos, tras su presentación del último sábado. El cantante, de 77 años, acudió por sus propios medios a un hospital para someterse a una serie de estudios luego del recital.

Durante el tramo final del espectáculo en The Muny, en Forest Park, el artista habría mostrado signos de cansancio y dificultades para continuar de pie. De acuerdo con personas que estuvieron presentes, Richie pidió que le acercaran una silla para poder completar sentado la interpretación de “All Night Long”, uno de sus grandes clásicos.

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Por el momento, no trascendió un diagnóstico confirmado sobre su estado de salud. Fuentes citadas por TMZ señalaron que los médicos están evaluando la posibilidad de que se trate de un cuadro de deshidratación y que el ingreso al hospital se produjo como medida preventiva.

Un nuevo episodio que vuelve a preocupar a sus seguidores

La internación se produce apenas unos meses después de otro episodio que obligó a Richie a interrumpir una presentación. En julio, durante el comienzo de su gira junto a Earth, Wind & Fire, el cantante se sintió mal mientras actuaba en St. Paul, Minnesota, y tuvo que abandonar el escenario antes de completar el show.

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En aquella oportunidad, Richie explicó frente al público que se sentía mareado y extraño. El episodio ocurrió durante una presentación de su gira “Sing Along All Night Long”, y los servicios de emergencia lo trasladaron posteriormente a un hospital para que pudiera ser evaluado. Tras ese episodio, algunas fechas de la gira fueron postergadas.

La nueva internación vuelve a poner el foco sobre el estado de salud del artista mientras continúa con su actividad musical. Hasta el momento, sus representantes no emitieron un comunicado oficial con detalles sobre su evolución, por lo que cualquier información adicional dependerá de nuevos reportes médicos o de su entorno.

SC