Harry y Meghan regresan al Reino Unido: los Cotswolds, el exclusivo refugio donde podrían instalar su nuevo hogar

Después de seis años viviendo en California, el príncipe Harry y Meghan Markle regresaron al Reino Unido junto a sus hijos Archie y Lilibet y ahora todas las miradas están puestas en el lugar que eligieron para comenzar esta nueva etapa. Según reportes de medios británicos recogidos por AFP, los duques de Sussex podrían instalarse en los Cotswolds, una pintoresca región rural inglesa que en los últimos años se convirtió en uno de los enclaves preferidos de celebridades y grandes fortunas.

La mudanza supone un cambio importante para la familia. Harry, de 41 años, y Meghan, de 45, abandonaron el Reino Unido y sus funciones como miembros activos de la realeza en 2020 y posteriormente se establecieron en Montecito, California. Su salida estuvo acompañada por un profundo deterioro de su relación con distintos integrantes de la familia real británica.

Harald V de Noruega: el rey que amó libremente y no tuvo miedo a decir lo que sentía

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los duques también dejaron definitivamente Frogmore Cottage, su antigua residencia en Windsor, que les había sido concedida por la fallecida reina Isabel II. Esta vez, sin embargo, su posible nueva casa británica no estaría dentro de una propiedad real: los reportes apuntan a una residencia privada en los Cotswolds, aunque su ubicación exacta no fue revelada.

Harry y Meghan en los Cotswolds: cómo es la zona donde podrían vivir

Los Cotswolds se extienden por una zona del interior de Inglaterra reconocida por sus paisajes rurales y sus característicos pueblos construidos con piedra de tonalidades doradas. AFP destaca especialmente localidades de los condados de Gloucestershire y Oxfordshire, en una región que durante años estuvo asociada con residentes acomodados y londinenses propietarios de segundas viviendas.

Ese perfil, sin embargo, fue transformándose. En los últimos años, los Cotswolds se consolidaron como un destino atractivo para empresarios tecnológicos, financieros internacionales, ejecutivos de medios y celebridades, que encuentran allí un entorno rural exclusivo sin quedar excesivamente alejados de Londres.

En Burford, una de las localidades más conocidas de la región, Joe Kind, gerente del sector hotelero de 25 años, explicó a AFP que los habitantes están acostumbrados a cruzarse con figuras muy famosas. Según su percepción, la presencia de Harry y Meghan difícilmente alteraría la vida cotidiana y los vecinos respetarían la privacidad de la pareja.

De David Beckham a Ellen DeGeneres: las celebridades vinculadas a los Cotswolds

La transformación de los Cotswolds también puede observarse en los nombres asociados a la región. Entre las personalidades vinculadas en los últimos años aparecen David Beckham y Victoria Beckham, la presentadora estadounidense Ellen DeGeneres y el cantante de Oasis Liam Gallagher.

Quién es Ingrid Alexandra, la princesa heredera y futura reina de Noruega

También surgieron reportes que relacionaron a Beyoncé y Jay-Z con una posible compra inmobiliaria en la zona. De acuerdo con AFP, ambos habrían sido vistos este mes en un centro de jardinería de Burford, antes de los conciertos previstos de Jay-Z en Londres para el 4 y 5 de septiembre. Hasta el momento, la eventual adquisición de una vivienda por parte de la pareja fue presentada únicamente como una versión periodística.

Highgrove House: la conexión de Harry con los Cotswolds

Para el príncipe Harry, la elección de los Cotswolds tendría además una conexión con su propia historia familiar. El rey Carlos III mantiene allí Highgrove House, su residencia privada, donde Harry pasó parte de su infancia.

La región tampoco está demasiado alejada de Althorp, la histórica propiedad de la familia Spencer donde creció la princesa Diana. La atención sobre esos vínculos familiares coincide con el aniversario de la muerte de la madre de Harry, fallecida el 31 de agosto de 1997. AFP publicó su información precisamente cuando se cumplen 29 años de la muerte de Diana.

El regreso de Harry y Meghan genera opiniones divididas en Reino Unido

El retorno de Harry y Meghan al Reino Unido no fue recibido de manera uniforme. AFP señaló que los sondeos muestran una valoración desfavorable hacia Meghan entre buena parte de los británicos y también, aunque en menor medida, hacia Harry. El duque quedó en el centro de una fuerte controversia después de revelar detalles sobre sus relaciones familiares en sus memorias “Spare”.

En los alrededores de Burford, Rachael Jones, de 57 años, expresó una visión favorable sobre el regreso y manifestó su esperanza de que el acercamiento de Harry con el rey Carlos III pueda contribuir también a recomponer su relación con su hermano mayor, el príncipe William, heredero al trono.

La infanta Sofía se muda a París: así será su nueva vida universitaria en el Forward College

Jones también deseó suerte a Meghan durante su nueva etapa británica y planteó la posibilidad de que pueda retomar su carrera como actriz. Se trata, no obstante, de la opinión personal de una residente entrevistada por AFP y no de un anuncio sobre los planes profesionales de la duquesa.

La relación entre Harry y William vuelve al centro de la escena

Las reservas sobre el regreso también son visibles. En Tetbury, localidad cercana a Highgrove House, Steve Fryatt, de 73 años, aseguró a AFP que muchas personas de su entorno consideran que el retorno podría resultar “injusto para William y Kate”. El empresario dijo además sentirse incómodo respecto de las motivaciones de los Sussex para volver al país.

La relación entre Harry y William continúa siendo uno de los grandes interrogantes alrededor del regreso. Mientras distintas informaciones apuntan a un acercamiento entre Harry y su padre, el vínculo con el príncipe de Gales seguiría deteriorado tras años de enfrentamientos y revelaciones públicas.

Archie y Lilibet comenzarían una nueva etapa escolar en Reino Unido

El regreso adquiere todavía mayor dimensión por la situación de Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco. Diversos medios británicos informaron que los hijos de los duques de Sussex fueron inscriptos en una escuela británica para el ciclo académico que comienza en septiembre. AFP también recogió los reportes sobre su escolarización en la zona.

Harry y Meghan, de todas maneras, no abandonarían completamente su vida fuera del Reino Unido. Los reportes señalan que mantendrían su mansión de Montecito, mientras que AFP también menciona una vivienda en Portugal. De esta manera, el regreso británico no implicaría necesariamente una ruptura definitiva con la vida que construyeron después de abandonar sus funciones reales.

¿Por qué Harry habría querido regresar al Reino Unido?

Charles Davis, un antiguo jardinero de Highgrove entrevistado por AFP, atribuyó el regreso a una razón personal: considera que Harry extrañaba su país. Davis, que asistió al casamiento de Carlos y Diana en 1981, recordó haber conocido a los príncipes durante su infancia y sostuvo que para Harry Inglaterra sigue siendo su hogar.

El exempleado de Highgrove también recordó la relación del príncipe con Rattlebone Inn, un pub ubicado en la cercana localidad de Sherston que, según relató, Harry frecuentaba cuando vivía en la zona. La anécdota refuerza la conexión personal del duque con una región que formó parte de sus primeros años.

Por ahora, la ubicación exacta de la nueva residencia de Harry y Meghan continúa sin conocerse públicamente. Lo confirmado es su regreso al Reino Unido junto a Archie y Lilibet; mientras que su instalación en los Cotswolds y otros detalles de la mudanza continúan sustentados en reportes de medios británicos. Seis años después de instalarse en California, la familia inicia así una nueva etapa en Inglaterra, en un escenario estrechamente relacionado con la historia personal de Harry y convertido, al mismo tiempo, en uno de los refugios rurales más exclusivos del país.