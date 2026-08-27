Noruega en alerta por la salud del rey Harald V, internado en grave estado

La salud del rey Harald V de Noruega genera una creciente preocupación en el país después de que la Casa Real comunicara este jueves 27 de agosto que su estado es “extremadamente grave”. El monarca, de 89 años, permanece internado en el Hospital Universitario de Oslo, mientras sus familiares más cercanos cancelaron todos sus compromisos para acompañarlo.

Tras años de errores y rencores, Harry y Meghan regresan a casa y los británicos se preguntan por qué

“El estado de salud de Su Majestad el Rey es extremadamente grave”, señaló el Palacio en un escueto parte que no ofreció mayores precisiones sobre su evolución. La gravedad del anuncio causó conmoción porque, apenas unos días antes, la institución había informado que Harald V estaba estable y había respondido al tratamiento contra una infección bacteriana en la sangre.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La familia real de Noruega se reunió en el hospital

La reina Sonja, también de 89 años, y el príncipe heredero Haakon, de 53, suspendieron todas las actividades previstas y se trasladaron al centro médico. Haakon ejerce actualmente como regente debido a la imposibilidad de su padre de cumplir sus funciones constitucionales durante la internación.

También llegaron al hospital la princesa heredera Mette-Marit, sus hijos adultos y la princesa Marta Luisa, hija menor de los reyes. Las imágenes difundidas por medios noruegos mostraron a distintos integrantes de la familia ingresando al establecimiento, mientras ciudadanos comenzaron a depositar flores frente al Palacio Real de Oslo.

La suspensión de la agenda oficial reforzó la inquietud alrededor del estado del soberano. La Casa Real noruega suele manejar con cautela la información médica de sus integrantes, por lo que la utilización de una expresión tan contundente fue interpretada como una señal de que la situación experimentó un cambio considerable.

El primer ministro de Noruega suspendió un viaje

El primer ministro Jonas Gahr Støre canceló un viaje de trabajo a Alemania después de conocerse el nuevo parte médico y afirmó sentirse “profundamente afectado”. El mandatario expresó su solidaridad con la familia real y aseguró que Harald V está recibiendo una atención médica profesional y compasiva.

Elon Musk propone millones de dólares y 'timbreo' para ayudar a Trump en las elecciones 2026

La preocupación también alcanzó a las autoridades religiosas. Los obispos noruegos decidieron interrumpir una visita de estudio a Roma, durante la cual se habían reunido con el papa León XIV, para regresar anticipadamente a Noruega, según informó el periódico cristiano Vårt Land.

Harald V había respondido al tratamiento con antibióticos

El cuadro clínico del rey se agravó durante el último fin de semana, cuando contrajo una infección. La Casa Real de Noruega había comunicado el 23 de agosto que el monarca recibía antibióticos por una infección bacteriana del torrente sanguíneo y que había respondido al tratamiento.

Harald V se encuentra además bajo tratamiento por anemia hemolítica, una enfermedad en la que los glóbulos rojos son destruidos con mayor rapidez de la que el organismo puede reemplazarlos. Esta condición puede provocar cansancio, palidez, debilidad y dificultades respiratorias.

Harry y Meghan vuelven a vivir al Reino Unido: dónde se instalarán y qué pasará con sus hijos

El soberano había sido ingresado el 17 de agosto debido a una acumulación de líquido en el organismo vinculada con el tratamiento con cortisona utilizado para controlar la enfermedad sanguínea. Inicialmente, la Casa Real anunció una licencia médica de dos semanas y confirmó que Haakon asumiría temporalmente la regencia.

Los problemas de salud del rey Harald V

El monarca atravesó varios episodios de salud durante los últimos años. En febrero debió ser atendido durante una estancia en Tenerife por una infección y un cuadro de deshidratación. Una situación similar ocurrió en 2024 durante un viaje privado a Malasia, después del cual se le implantó un marcapasos permanente.

Pese a sus recurrentes internaciones, Harald V sostuvo en diferentes oportunidades que no contempla abdicar. El rey argumentó que, al asumir el trono, prestó ante el Parlamento noruego un juramento de por vida. Su postura contrasta con la decisión adoptada en 2024 por la reina Margarita II de Dinamarca, quien renunció a la corona y fue sucedida por su hijo Federico X.

Quién es Harald V, el monarca más longevo de Europa

Harald V nació el 21 de febrero de 1937 y se convirtió en príncipe heredero en 1957, tras la muerte de su abuelo, el rey Haakon VII. En 1968 contrajo matrimonio con Sonja Haraldsen, después de una relación que enfrentó resistencias debido al origen plebeyo de ella.

El monarca ascendió al trono el 17 de enero de 1991 tras la muerte de su padre, Olav V, y desde entonces se consolidó como una de las figuras institucionales más respetadas de Noruega. A los 89 años, es el monarca reinante de mayor edad de Europa y lleva más de tres décadas al frente de la Corona.

Mientras el príncipe Haakon mantiene la continuidad institucional como regente, Noruega permanece pendiente de los próximos comunicados oficiales. La llegada de toda la familia al hospital, la cancelación de compromisos y la contundencia del último parte profundizaron el temor por la vida de un rey ampliamente querido por la sociedad noruega.