La princesa heredera consorte de Noruega, Mette-Marit, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida. A sus 52 años, la futura reina fue incluida en una lista de espera para recibir un trasplante de pulmón debido al avance de una fibrosis pulmonar diagnosticada en 2018. Este lunes, la Justicia de Oslo condenó a su hijo mayor, Marius Borg Høiby, a cuatro años de prisión por dos violaciones, maltrato reiterado contra una expareja, amenazas y otros delitos.

La situación se da en medio de otra polémica que golpeó a la familia real este año: la difusión de documentos que revelaron el vínculo de Mette-Marit con Jeffrey Epstein, el multimillonario estadounidense condenado por liderar una red de explotación sexual de menores y que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por nuevos cargos.

Los historiadores de la realeza califan el presente de la monarquía nórdica como la peor crisis institucional desde que se estableció la dinastía independiente en 1905.

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Mientras espera un trasplante, Mette-Marit enfrenta el impacto de la condena judicial contra su hijo mayor

El equipo médico de la Casa Real confirmó que Mette-Marit fue incorporada a una lista de espera para un trasplante de pulmón

La salud de la futura reina ingresó en una cuenta regresiva alarmante. La fibrosis pulmonar que padece provoca la formación de tejido cicatricial en los pulmones, reduciendo progresivamente la capacidad respiratoria y dificultando actividades cotidianas.

Las últimas informaciones confirman que su cuadro se ha agravado de forma irreversible: Mette-Marit de Noruega, esposa del príncipe heredero Haakon, fue incorporada este mes a una lista de espera para un trasplante de pulmón, medida reservada para los casos más avanzados de la enfermedad.

Cuatro años de cárcel para el hijo de la princesa

El Tribunal de Oslo condenó esta semana a Marius Borg Høiby, de 29 años, a cuatro años de prisión tras hallarlo culpable de dos delitos de violación. Además, la sentencia incluyó cargos por maltrato reiterado contra una expareja, amenazas e infracciones de tránsito.

Marius, fruto de una relación anterior de la princesa, antes de incorporarse a la familia real, enfrentaba cerca de 40 cargos y una posible pena de hasta 16 años de cárcel. Siempre negó las acusaciones.

Detenido desde febrero, Marius siguió la lectura del veredicto por videoconferencia desde prisión. Lo hizo en medio de una fuerte tensión ya que días antes se había fracturado una mano durante un ataque de ira luego de que la Justicia rechazara un nuevo pedido de libertad. Tras la condena, cumplirá la pena en Ila, la prisión de máxima seguridad más vigilada de Noruega.

El caso de Marius Borg Høiby dominó la agenda informativa y expuso a la familia real noruega a un nivel de escrutinio inédito

Tras conocer la sentencia, sus abogados anunciaron que apelarán las condenas por violación y maltrato.

El fiscal Sturla Henriksbo defendió el fallo y sostuvo que la pena será "larga y severa, proporcional a la gravedad de los delitos".

"Creo que este veredicto es una victoria para nuestro sistema judicial, demuestra que nadie está por encima de la ley, independientemente de quién sea o a qué familia pertenezca", afirmó.

Condenaron por doble violación al hijo de la princesa de Noruega: le dieron cuatro años de prisión

Una de las violaciones acreditadas por la Justicia ocurrió en 2018 dentro de Skaugum, la residencia oficial donde viven Mette-Marit y el príncipe Haakon. La fiscalía solicitaba una pena de siete años y siete meses tras evaluar las denuncias de un "régimen de terror" psicológico y físico impuesto a sus parejas (que incluyó ataques con cuchillos y destrozos materiales), pero el tribunal fijó la pena en cuatro años.

El caso: abusos, drogas y violencia

El caso comenzó en agosto de 2024, cuando la policía intervino tras un episodio de violencia ocurrido en la vivienda de una pareja de Marius en Oslo. La investigación tomó estado público luego de que trascendieran imágenes del departamento, donde se observaban destrozos y un cuchillo clavado en una pared, elementos que se incorporaron a la reconstrucción de los hechos.

A medida que avanzó la causa comenzaron a aparecer nuevas denuncias que ampliaron considerablemente el expediente. La Fiscalía incorporó acusaciones de agresiones sexuales, violencia física y psicológica contra varias mujeres, además de otros delitos que extendieron el alcance del caso mucho más allá del episodio que había originado la intervención policial.

Durante el juicio, Marius reconoció que había atravesado problemas con el alcohol y las drogas. "Soy conocido sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. Por eso he tenido una necesidad extrema de reconocimiento toda mi vida", declaró ante el tribunal.

"Y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol", se justificó.

La acusación sostuvo que las agresiones sexuales ocurrieron entre 2018 y 2024, en muchos casos después de fiestas donde el acusado había consumido alcohol y estupefacientes.

Otro escándalo: Jeffrey Epstein

A comienzos de este año, la desclasificación de documentos vinculados al delincuente sexual Jeffrey Epstein reveló cientos de menciones a la princesa heredera y sacó a la luz una relación mucho más cercana de lo que se conocía hasta entonces.

Las filtraciones expusieron cerca de mil menciones directas a la princesa en correos electrónicos fechados entre 2011 y 2014, encuentros personales, e incluso una visita de Mette-Marit a la residencia que Epstein poseía en Palm Beach, una de las propiedades señaladas por las investigaciones sobre abusos sexuales.

Mette-Marit pidió disculpas tras la publicación de documentos que expusieron su cercanía con Epstein

En los mensajes ambos mantenían conversaciones informales y amistosas, con frases como "me hacés cosquillas en el cerebro" y bromas mutuas sobre la conveniencia de buscar "esposas escandinavas", reveló que el contacto continuó incluso años después de que Epstein fuera condenado por primera vez en 2008.

Tras la publicación de los documentos, Mette-Marit se vio obligada a emitir una disculpa pública manifestando su profunda "vergüenza" y admitiendo su "escaso juicio" por no investigar los antecedentes del magnate.

"Jeffrey Epstein es responsable de sus acciones. Debo asumir responsabilidad por no investigar mejor el trasfondo de Epstein y por no darme cuenta lo suficientemente rápido de la clase de persona que era", señaló.

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Aunque los escándalos que rodean a la princesa Mette-Marit y a su hijo provocaron una fuerte conmoción en Noruega, la monarquía sigue conservando un amplio respaldo social. Una reciente propuesta parlamentaria para iniciar el camino hacia la abolición de la Corona reunió apenas 17 votos de los 169 escaños del Parlamento.

Sin embargo, para los especialistas, la sucesión de controversias que golpeó a la familia real en los últimos años no tiene antecedentes en la historia moderna del país. "Sin duda, este es el asunto más controvertido, y si se tiene en cuenta que sigue evolucionando, el más escandaloso que ha vivido la familia real noruega desde el establecimiento de la dinastía real", sostuvo el historiador Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen.

Mientras espera un trasplante que podría cambiar el curso de su enfermedad, Mette-Marit enfrenta también el desafío de reconstruir una imagen golpeada por los escándalos.

ML