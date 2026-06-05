La princesa Mette-Marit de Noruega espera un trasplante de pulmón tras el agravamiento de su enfermedad

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit de Noruega, atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. A sus 52 años, fue incorporada a una lista de espera para recibir un trasplante de pulmón tras el deterioro significativo de la enfermedad pulmonar crónica que le fue diagnosticada hace ocho años.

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La noticia fue confirmada por la Casa Real noruega y por especialistas médicos del Hospital Nacional de Oslo, quienes explicaron que la evolución de la patología obligó a tomar medidas urgentes para preservar su vida.

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Qué enfermedad padece Mette-Marit

En 2018, la esposa del príncipe heredero Haakon Magnus reveló públicamente que sufría una forma poco frecuente de fibrosis pulmonar crónica.

Se trata de una enfermedad progresiva e incurable que provoca la formación de tejido cicatricial en los pulmones. A medida que avanza, los pulmones pierden elasticidad y capacidad para transportar oxígeno al organismo, generando dificultades respiratorias cada vez más severas.

Los especialistas explican que la fibrosis pulmonar produce un endurecimiento gradual del tejido pulmonar, lo que dificulta la expansión normal de los pulmones durante la respiración y limita la oxigenación de la sangre.

El deterioro de su salud en los últimos meses

Durante una conferencia de prensa realizada en Oslo, el neumólogo Are Holm informó que el estado de la princesa se agravó considerablemente durante el último semestre.

Según detalló el médico, los estudios recientes evidenciaron una importante progresión del tejido cicatricial en ambos pulmones. "Observamos que se ha formado una cantidad mucho mayor de tejido cicatricial en sus pulmones", explicó Holm al presentar los resultados de los últimos exámenes.

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Además, indicó que las pruebas realizadas muestran un deterioro especialmente marcado durante los últimos tres meses, una situación que llevó al equipo médico a considerar que el trasplante representa actualmente la mejor alternativa terapéutica.

Por qué necesita un trasplante pulmonar

Los especialistas calificaron el cuadro como una situación grave. La inclusión en una lista de espera para un trasplante de pulmón suele reservarse para pacientes cuya expectativa de vida sin la intervención podría reducirse a aproximadamente un año, aunque todavía conservan las condiciones físicas necesarias para afrontar una cirugía compleja y una recuperación prolongada.

Este tipo de trasplante requiere la aparición de un donante compatible, tanto por grupo sanguíneo como por tamaño del órgano, factores fundamentales para minimizar el riesgo de rechazo.

Los médicos aclararon que no existe garantía de prioridad automática para la princesa y que la asignación dependerá de criterios clínicos estrictos y de la disponibilidad de órganos compatibles.

La Casa Real reorganiza su agenda

Mientras permanece a la espera de un trasplante, Mette-Marit deberá suspender prácticamente todas sus actividades oficiales. La Casa Real informó que la situación tendrá consecuencias directas sobre la agenda institucional del príncipe heredero Haakon y del resto de la familia real.

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Entre las primeras medidas adoptadas figura la postergación de las celebraciones previstas por las bodas de plata del matrimonio real, programadas para agosto de este año.

También quedó cancelada la participación de los príncipes herederos en las celebraciones por las bodas de oro de los reyes de Suecia, previstas para el próximo 13 de junio en Estocolmo.

La gravedad del cuadro movilizó a toda la familia. Haakon interrumpió antes de tiempo una visita oficial a Japón para regresar a Noruega y acompañar a su esposa durante este proceso.

Por su parte, la princesa Ingrid Alexandra de Noruega suspendió temporalmente sus estudios de ciencias sociales en Universidad de Sídney para permanecer junto a su madre en Oslo.

En sus últimas apariciones públicas, Mette-Marit ya había mostrado señales visibles del deterioro de su salud, utilizando una cánula nasal conectada a un sistema de oxigenación portátil.

LV CP