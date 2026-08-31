El cantante "Callejero Fino", cuyo verdadero nombre es Simón Alvarenga, fue detenido en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, y este lunes será indagado al mediodía por "tenencia ilegal de arma de guerra". El episodio que derivó en su arresto ocurrió cuando efectivos de la Policía Bonaerense detectaron que circulaba en una camioneta sin patentes y le cortaron el paso.

Según pudo conocer este medio, el referente del subgénero RKT quedó incomunicado en la Comisaría Tigre 4° - Benavídez, donde pasó la noche, y deberá declarar en el marco de la causa que está a cargo del fiscal Cosme Iribarren. Al momento de su detención, conducía una Volkswagen Amarok y estaba acompañado por un joven de 27 años.

Al revisar el vehículo, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, por lo que los dos quedaron imputados por portación ilegal de un arma de guerra.

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El abogado Ignacio Barrios, representante legal del músico, declaró a la prensa que la camioneta circulaba sin chapas porque "Callejero Fino" "estaba grabando un videoclip" y se la quitó para evitar que se viera el número. Sin embargo, planteó una preocupación al señalar que el artista tiene un antecedente penal, por el que ya cumplió condena, y podría influir en su liberación.

Callejero Fino tuvo un 'error grueso': detenido en Tigre con camioneta sin patente y un arma limada

El delito por el que será indagado el también exparticipante del reality Bake Off Famosos es excarcelable, ya que tiene una pena mínima de dos años de prisión. Cabe señalar que el arma encontrada por las autoridades tenía doce balas en su cargador y estaba lista para disparar, mientras que el fiscal podría considerar elevar la calificación por haberla portado en un lugar de acceso público.

"Callejero Fino" fue detenido en Tigre.

En el segundo caso, la pena es de tres años, lo que también podría permitirle evitar la prisión. Sin embargo, el factor de sus antecedentes podría complicar su situación.

"Callejero Fino" había estado preso por robo

La estrella del RKT, de 31 años, fue condenado a seis años de cárcel por un robo hace más de diez años. En ese momento, pasó cinco meses detenido en un penal y luego continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario en un domicilio de la localidad de Presidente Derqui, con tobillera electrónica.

Aquella situación lo llevó a dedicarse más a la música, escribiendo canciones y apostando al freestyle, tal como relató en distintas entrevistas. Después, comenzó a organizar las llamadas “Juntadas Callejeras” en el patio de su casa, donde los asistentes llevaban alimentos no perecederos para donar a merenderos. En 2021 lanzó la canción “PA TRA RKT”, con la cual dio un salto en su carrera artística.

Este domingo, cuando los agentes de la fuerza bonaerense lo arrestaron, expresó que se dirigía al cumpleaños de J Rei, novio de su colega María Becerra. Horas después, la productora Wesaisons publicó un comunicado en sus redes sociales con respecto a la situación del cantante, en el que indicaron que estaba "cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas".

FP/ff