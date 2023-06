Después de un 2022 explosivo, el RKT arrancó el año copando los festivales más importantes del país y siendo homenajeado en los Premios Gardel, que lo incluyó por primera vez en la historia, como género musical entre sus listas.

Entre sus máximos referentes se encuentra Callejero Fino, que se subirá por primera vez en un show propio, al escenario del Movistar Arena el próximo 2 de julio.

“Lo estoy disfrutando al máximo. Estoy contento y agradecido”, expresó en diálogo con Perfil Música, Simón Nattanael Alvarenga, como es su verdadero nombre.

El artista de 27 años construyó su carrera musical desde el confinamiento de su casa, en Derqui, donde debió cumplir un largo periodo de prisión domiciliaria. Allí, grababa y compartía sus canciones.

Sus primeros éxitos llegaron de la mano de “Pa Tra Remix” o “Pide Remix”. Luego vinieron “Tu Turrito” junto a J Rei, y “En la Intimidad”, con Emilia Mernes y Big One, posicionándolo en los primeros puestos de todos los rankings e impulsando su camino hasta el estadio de Villa Crespo.

Callejero se presenta el 2 de julio en el Movistar Arena. (Prensa Lollapalooza)

- ¿Qué significa en tu carrera un Movistar Arena?

- Es un paso muy grande. Pensar que hace un par de fechas atrás no lo teníamos pensado, o si lo teníamos pensado, pero de ahí a hacerlo es un paso muy grande. Es algo increíble y estoy muy contento por eso. Quiero que llegue ya.

- ¿Estás nervioso?

- No, estoy… no sé si se dice ansioso. Estoy así como con adrenalina. Esperando el momento, el impacto.

- Aparte, llega en el mejor momento del RKT, ¿cómo se vivió de adentro el homenaje de los Premios Gardel?

- Estuvo bueno, y nosotros más que agradecidos de que los Premios Gardel nos dieran el espacio para presentarlo. No es que solamente estamos nosotros, hay un montón de pibes y un montón de pibas. Nosotros fuimos a representar el género este nuevo que se implementó en la música y lo dimos todo y la gente lo tomó bien. Estuvo buenísimo.

"En la intimidad", junto a Emilia Mernes y Big One, es uno de sus mayores éxitos comerciales. (Twitter)



- Hoy sos un referente del RKT, pero ¿qué hacía Callejero Fino antes de este género?

- Mucho trap, reggaetón, mucho rap, dance hall, de todo un poco. A mí me encanta nutrirme de otras ramas del género urbano y hacer de todo un poco. Pero hacía RKT hace un montón, hasta que salió y pasó todo esto.

- ¿Cómo estás transitando esta explosión de tu carrera, el reconocimiento, la calle, los fans, esta nueva vida?

- A mí me encanta. Es increíble que la gente venga, te venga a ver. Hay algunas personas que ni los amigos los van a ver (risas), y a mí me vienen a ver, así que estoy re contento. El cariño de la gente es único.

- ¿Y cómo lo vive tu familia, tu mamá, que es alguien muy importante para vos, y tu entorno más íntimo?

Me cuidan y ese es mi fuerte de contención. Esta buenísimo. Lo viven conmigo, así el día a día.

"Tu Turrito" es el primer RKT romántico y un hit que disparó la carrera de Callejero y de Rei. (Dale Play)

Una de las canciones claves en la carrera de Callejero Fino es “Tu Turrito”, que interpreta junto a J Rei, y considerada el primer RKT romántico. El tema fue lanzado el 4 de mayo del 2022 y, poco más de un año más tarde ya cuenta con 243 millones de visualizaciones en YouTube, y más de 150 millones de reproducciones en Spotify.

Además, obtuvo una nominación a los Premios Gardel 2023, como “Mejor Canción de Música Urbana”, aunque perdió frente a la imparable “BZRP Music Sessions, Vol. 52” de Bizarrap con Quevedo.

- ¿Qué significa “Tu Turrito” en tu carrera?

- A mí me marcó. Creo que a él también. Fue un antes y un después en lo que es el RKT, que se expandió, y ahora un montón de canciones que están sonando, que son de RKT romántico y que es mostrarle a la gente que no es todo joda, joda, joda. Hay gente a la que también le gusta el RKT más tranquilo, disfrutarlo de otra manera. Y es eso. A mí me encanta. Es una canción que suena todos los días en mi auto y para mí, es un temazo.

Callejero Fino está a punto de lanzar su disco enteramente de RKT. (Prensa Lollapalooza)

- ¿Qué es para vos la música? ¿Qué te enseñó?

- A mí me cambió al 100% de un momento para el otro. El día que yo decidí hacer música, decidí no escuchar las opiniones que las demás personas tienen sobre mí. Simplemente enfocarme en lo que yo tenía ganas de hacer y soltarme, sin ninguna presión y simplemente hacer lo que me gusta hacer. Desde ese día entendí que iba a ser feliz y hoy por hoy, la música me hace re feliz.