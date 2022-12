“Que difícil ser de escorpio”, sentencia Joaquinha Lerena, más conocida como La Joaqui, mientras se prepara para hablar con Perfil Música. “Hay veces que no puedo conmigo misma. Soy demasiado sincera y no puedo con este estigma de la astrología”, remata entre risas. dando un pequeño atisbo de su personalidad, a simple vista poderosa y avasallante, pero con una mirada sensible y cargada de aprendizajes.

Nacida hace 28 años en Mar del Plata, la cantante y freestyler supo abrirse lugar en la escena musical argentina a fuerza de trabajo, constancia y un estilo disruptivo que encontró un público interpelado por sus letras y su historia.

Hoy, todo ese esfuerzo ha dado sus frutos y la encuentra consagrada como la principal referente femenina del RKT, según los datos del Wrapp 2022 de Spotify, y con un cierre de año inmejorable, gracias al lanzamiento de su disco “Barbie copiloto”, una especie de reivindicación poética a los que acompañan el camino de los campeones, sin recibir el crédito que se merecen.

“Lo que yo busqué es visibilizar a los personajes secundarios que en realidad no son secundarios, sino que son primordiales”, expresó la artista. “Barbie Copiloto”, cuenta con seis canciones en las que La Joaqui surfea diferentes ritmos acompañada por DJs y productores como Gusty, DJ Tao, Omar Varela, DJ Alex y Alan Gomez, y con una impronta automovilística muy marcada, que termina de instalarse con el corte principal, "Butakera", junto a su amigo El Noba, fallecido en junio, en un accidente motociclístico.

- ¿Qué te llevó a buscar el concepto de carreras?

- Porque me encantan los autos y porque este disco fue inspirado en el reino que a mí me compartió El Noba y para mí era super importante dejar plasmado todo el amor que yo sentí en ese lugar. Una persona que fue mamá a la edad que fui yo, claramente ya hizo todas sus primeras cosas, así que no recuerdo hace cuánto hacía algo por primera vez y esa caravana fue hacer algo por primera vez, algo trascendental, salimos en la tele y me sentí muy representada con la movida.

Lautaro “El Noba” Coronel, falleció a raíz de un accidente en su moto, en Florencio Varela, de donde era oriundo, mientras iba haciendo wheelie, como parte de su pasión por el stunt, deporte que consiste en hacer acrobacias en motocicleta.

La artista de 28 años recalcó que debería ser un deporte regulado, para que quienes lo practican puedan contar con el espacio que se merecen, el entrenamiento adecuado y las herramientas para hacerlo de forma segura.

“El Noba hizo la caravana más grande del país ¿y todavía está en discusión que el “stunt” es un deporte pasional? Avenidas, rutas, con más personas que las que van a festivales, tal vez, y sigue en difusión esto. ¿Cómo puede ser que el que tenga el respaldo económico para hacer Fórmula 1, es un piloto prestigioso y un pibe que es de barrio y que le encantan los autos no tiene un espacio para poder ejercer su pasión con un recurso más bajo tal vez?”, relata la cantante.

- ¿Cuál crees que es la solución?

- Pueden existir carreras con autos de gama baja. Uno dice “ay que inconsciente, este pibe se lastimó porque estaba haciendo wheelie en una calle pública”, cuando fui a la caravana, vi nenes de cuatro años colgando su bici, soñando con un día hacer stunt. No se puede negar que hay una pasión y un amor incondicional por el deporte. ¿Qué pasaría si el pibe que se lastima haciendo wheelie en una avenida habría tenido un estadio donde se generen puestos de trabajo? Hay un montón de los pibes del stunt, que son increíbles, que no tienen problemas de llevarlos a un circo por dos mangos a dar vueltas en una jaula, donde también les puede pasar cualquier cosa. Pero ¿qué pasa cuando es gente que no tiene ni los recursos, ni la mirada genérica aceptada y tiene que vivir su pasión a escondidas? ¿Por qué? Se generarían puestos de trabajo, porque hay tantos pibes que son tan capos que podrían enseñarle a otros pibes a usar casco, a cómo arreglar su moto solos, porque no tienen los recursos. También podrían haber restricciones, “vení acá, esta es tu pista para que practiques. Si sos menor de edad practicás en bici y después pasas a la moto, y está todo el espacio armado para vos”. Cuando vos tenés ese espacio, ese lugar, y te dicen, vení con casco, sacá registro, aprendé cosas, a vos te motiva a cuidarte y a preservarte, porque sabes que con tu pasión vas a llegar a algo y que para todo el mundo hay algo más que un pibito haciendo wheelie.

- ¿El disco es un homenaje?

- Si, totalmente. Es un homenaje porque, algo también que me encantaría destacar es que, toda la vida me sentí sapo de otro pozo en todos los pozos y de repente lo conocí a Lauti (El Noba), y me llevó al mundo de las motos todos me quisieron y me aceptaron y por primera vez en la vida sentí que estaba bien ser quien yo era. Después de la primera caravana a la que fui, me dijo “vamos a comer a lo de mi mamá, que te quiere conocer”. Dije “uh la madre sabe que yo canto "me gusta fumar, butakear", debe pensar que soy la peor amiga del mundo. Sin embargo ¿sabes que estaba pensando la madre? Que estábamos cagados de hambre porque estuvimos muchas horas y nos esperó con un guiso, porque el hijo le había dicho que era mi comida favorita. ¿No habla de una pasión enorme que una mamá sepa que su hijo está haciendo lo que le gusta y lo espera con la comida que le gusta, para que tenga fuerza para seguir soñando y sintiendo que es libre y merece ser lo que él siente?. Es muy loco ¿no? Por primera vez sentí que estaba bien ser yo, entonces cree este disco siendo yo, sin miedo al qué dirán, sin miedo a que ser yo, muchas veces me hizo sentir que era ser mala mujer o mala madre o lo que fuese. Por primera vez sentí que estaba bien ser yo y eso me dio la posibilidad de crear esto con fluidez y naturalidad, sin miedos ni pensamientos excesivos. Solo flui, lo sentí, lo descargué y creo que a la gente le llegó.

La lucha feminista dentro de una industria patriarcal.

La Joaqui siempre ha sabido destacar el lugar de la mujer dentro de la industria, evidenciando en cada oportunidad que tiene, las injusticias a las que están expuestas las artistas femeninas y el machismo del cual son víctimas dentro de un universo tan patriarcal como lo es el de la música.

En respuesta a esto, la artista marplatense, no perdió la chance de darle visibilidad a dos artistas que están abriéndose su camino en el género, May Crezy y Kenzy, a quienes invitó a colaborar en el tema “38”.

-¿Cómo ves el lugar de las mujeres en el RKT?

- En este momento, hay más de ocho pibes ultra pegados en el RKT ¿Por qué si una piba nueva sale a hacer RKT, le comentan "aguante La Joaqui"? Si busco videos de la May Creizy, abajo comentan aguante la Kenzi y si busco videos de la Kenzy abajo ponen aguante la May. Yo las encontré así, buscando pibas haciendo RKT. Encontré a una y la bardeaban porque decían que la otra era mejor. Mirá cómo es la cosa, hay espacio para diez pibes pegados, pero si dos chicas quieren subir al mismo tiempo, las ponen a competir sin poder elegirlo, a matarse por un lugar. Yo bajo ningún contexto iba a permitir otra vez en mi vida que alguien me haga sentir que otra chica es mi competencia y no mi colega.

Ella misma admite que no toda la vida pensó de esta forma, pero desde que lo hace, ha logrado traspasar una serie de barreras que hasta le permitieron forjar nuevas amistades que antes eran impensadas.

“Fui una mujer muy machista en una etapa de mi vida y lo sufría mucho, entonces es lo que tenía en mi corazón y exteriorizadas eso, y no era feliz cagando con todo eso, así que hoy en día trato de predicar todo lo opuesto”, confiesa La Joaqui y agrega: “Estoy en deconstrucción y es un proceso que todos los días se puede mejorar y aprender. A veces uso términos que están mal, pero trato de dejar en claro que no hay mujer a la que vayan a poner a competir conmigo, por eso yo soy alta segunda, me la chupa ser primera. ¿Quieren que haya una primera? Que sea primera otra, no me importa, yo voy a ser su re segunda y si me necesita estoy”.

- ¿Cómo ves la escena del RKT desde adentro?

No sé si es correcto que un artista diga esto, pero prefiero ser sincera y que me sigan porque comparten mi pensamiento, bien escorpio (se ríe). Acá va el sincericidio del que te hablaba hace un rato. Yo siento que siempre uno vive juzgado y cargado de prejuicios y hoy en día, hay que aprender a ser, y quien te quiere que te quiera por cómo sos y quien no, bueno, uno no puede ser perfecto. Me parece super icónico que eso generó el RKT. Es ser uno mismo y aprender a vivir la vida como hay que vivirla. Dicen que el RKT fomenta el quilombo y la drogadicción. No, para nada. Te estoy diciendo que puedo ser igual de feliz tomándome un vino en una botella cortada en la esquina de mi casa, si estoy con la compañía correcta, como la gente que se va a un yate a hacer after privados y que no hacen cosas distintas a las que yo canto, solo que son socialmente aceptadas. Porque si es un yate, el escabio es moet, no es vino. No es distinto a lo que pasó con Pablo Lescano en el 2001. El RKT va acompañado de lo social y venimos cargados de mucha música que hablaba de tener un Lamborghini y de que tengo plata y tengo cadenas, y la realidad es que vivimos en un país sufrido, en un país que toda la vida le ha costado mucho todo y que la mayoría de la gente no tiene esos lujos, esos beneficios. Cuando cantas las cosas que la mayoría de la gente siente y se ve identificada, te acompañan, porque es gente que se siente igual que vos y abraza un poco eso. El RKT va siempre acompañado de lo que está pasando al igual que cuando suenan otros géneros. Va acompañado de la situación del país, de la sociedad, del mundo, de la economía, todo tiene que ver con todo. Es muy importante que se sepa que el RKT, para mí, es ser feliz con poco.