Encuesta en Brasil: cómo llegan Lula y Bolsonaro en el arranque de la campaña electoral

El viernes 28 dio inicio en Brasil la difusión de la propaganda electoral en los medios tradicionales para los comicios presidenciales del 4 de octubre. Las encuestas difundidas esta semana muestran a Luiz Inácio Lula da Silva al frente de la carrera presidencial brasileña, aunque con diferencias relevantes en la magnitud de esa ventaja frente a Flávio Bolsonaro, el candidato del bolsonarismo.

El estudio de Atlas/Bloomberg, realizado entre el 25 y el 30 de agosto, ubica a Lula en 43,4% de intención de voto en primera vuelta, mientras que Flávio Bolsonaro alcanza 33,7%. La diferencia entre ambos es de 9,7 puntos.

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En cambio, la última medición de BTG/Nexus, realizada entre el 28 y el 30 de agosto, registra una distancia menor: Lula obtiene 39% y Flávio Bolsonaro 33%, con una diferencia de seis puntos. En la medición anterior de la misma consultora, del 24 de agosto, Lula tenía 41% y Flávio 37%, por lo que ambos retrocedieron, aunque la caída fue mayor para el candidato del Partido Liberal.

Encuesta en Brasil: Lula lidera la primera vuelta pero Bolsonaro estrecha el margen de cara al balotaje

La comparación resulta significativa porque ambos trabajos fueron realizados prácticamente durante el mismo período, después de las apariciones de los candidatos en televisión. Sin embargo, presentan un escenario diferente en cuanto a la distancia entre Lula y Flávio.

Lula también aparece arriba en un eventual balotaje

La ventaja de Lula se mantiene cuando las encuestas plantean un eventual enfrentamiento directo con Flávio Bolsonaro.

En Atlas/Bloomberg, Lula alcanza 47,1% frente al 42,6% de Flávio Bolsonaro, mientras que el 10,3% se ubica entre quienes no saben, votarían en blanco o anularían su voto. El relevamiento muestra además que la diferencia entre ambos se amplió respecto de los meses anteriores: en junio Lula aventajaba a Flávio por 48,8% a 42,3%, y en julio la diferencia era de 49,2% contra 42,9%.

La encuesta de BTG/Nexus, en cambio, muestra una contienda mucho más cerrada en segunda vuelta: Lula obtiene 46% y Flávio Bolsonaro 45%. El resultado es considerado un empate técnico debido al margen de error de dos puntos porcentuales. Además, los números prácticamente no cambiaron respecto de la medición del 24 de agosto, cuando ambos habían registrado exactamente los mismos valores.

Así, mientras Atlas/Bloomberg presenta a Lula con una ventaja más definida tanto en primera como en segunda vuelta, BTG/Nexus describe una elección mucho más ajustada entre el presidente y el candidato bolsonarista.

Dos fotografías de una elección todavía abierta

Los dos estudios coinciden, de todos modos, en un dato central: Lula llega primero y Flávio Bolsonaro aparece como su principal competidor. La diferencia está en cuánto separa al presidente de su rival.

La encuesta Atlas/Bloomberg entrevistó a 5.014 personas, mediante reclutamiento digital aleatorio (Atlas RDR), entre el 25 y el 30 de agosto. Tiene un margen de error de ±1 punto porcentual, un nivel de confianza del 95% y fue registrada ante el TSE con el protocolo BR-07972/2026.

Por su parte, BTG/Nexus realizó 2.005 entrevistas telefónicas a electores de 16 años o más en todo Brasil, entre el 28 y el 30 de agosto. El margen de error es de 2 puntos porcentuales, con un intervalo de confianza del 95%, y el estudio fue registrado ante el TSE bajo el protocolo BR-08900/2026.

En definitiva, las dos mediciones colocan a Lula en la primera posición, pero también muestran que la elección entre el actual presidente y Flávio Bolsonaro está lejos de aparecer definida. La principal diferencia entre los estudios está en la magnitud de la ventaja de Lula: más amplia para Atlas/Bloomberg y mucho más estrecha para BTG/Nexus, especialmente ante un eventual balotaje.

Fuente: Atlas/Bloomberg y BTG/Nexus.

Encuestas: Atlas/Bloomberg, agosto de 2026; BTG/Nexus, relevamiento del 28 al 30 de agosto de 2026.

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