Milei prepara una ley para sancionar a empresas mientras busca abrir una negociación con Reino Unido

El Gobierno de Javier Milei prepara un nuevo paso en su estrategia por las Islas Malvinas con un proyecto de ley que buscará sancionar a empresas que desarrollen actividades en el archipiélago sin autorización de la Argentina. La iniciativa será anunciada por el Presidente este jueves 3 durante la cadena nacional que brindará para referirse al reclamo de soberanía.

El proyecto apuntará especialmente a las empresas argentinas que presten servicios, asistencia o apoyo logístico a compañías extranjeras que desarrollen actividades económicas en las islas. La medida aparece vinculada al avance de proyectos de explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur, entre ellos Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.

La decisión del Ejecutivo se conoce en un momento particular para la política exterior argentina. Mientras prepara una herramienta para aumentar la presión sobre quienes participen de actividades económicas en el área en disputa, la Casa Rosada busca mantener abierto un canal diplomático que permita, a largo plazo, sentar al Reino Unido a discutir la cuestión de soberanía.

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La estrategia de Milei para Malvinas y el temor a una escalada con Reino Unido

La apuesta diplomática adquirió mayor relevancia después de las recientes declaraciones de Donald Trump, quien planteó públicamente que Estados Unidos podría revisar su histórica posición respecto de la disputa por las Malvinas. Para la Argentina, el gesto significó una oportunidad para volver a colocar el reclamo en el centro de la agenda internacional, aunque en el Gobierno evitaron interpretar el comentario como un cambio formal de la política estadounidense.

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En la Casa Rosada existe, además, una evaluación sobre los riesgos de aprovechar ese escenario para incrementar demasiado la presión política. Según se supo, algunos sectores del Gobierno consideran que una confrontación más directa podría generar el efecto contrario al buscado y llevar al Reino Unido a endurecer su posición.

El temor es que Londres profundice su defensa del argumento de la autodeterminación de los habitantes de las islas y se cierre todavía más a cualquier instancia de diálogo. Por eso, la estrategia oficial apunta a diferenciar entre las acciones destinadas a defender los intereses argentinos y una escalada diplomática que termine bloqueando la posibilidad de una negociación.

En ese esquema, el proyecto de ley funcionaría como una herramienta para desalentar actividades económicas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas, mientras que la Cancillería mantiene como horizonte la vía diplomática. La iniciativa buscaría actuar sobre la participación de empresas vinculadas desde el territorio argentino sin convertir la medida en un enfrentamiento directo con el Reino Unido.

El canciller Pablo Quirno también contribuyó a moderar las expectativas sobre el alcance de los dichos de Trump. Este miércoles 2 sostuvo que “siempre hay chance” de recuperar las Malvinas y ratificó que el Gobierno continuará trabajando por la vía diplomática.

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La definición será especialmente relevante porque el mensaje de Milei llegará después de una serie de señales internacionales que volvieron a poner la cuestión Malvinas en primer plano. El Gobierno buscará presentar el reclamo de soberanía como una política de Estado sostenida en el tiempo y, al mismo tiempo, mostrar que la Argentina puede adoptar medidas concretas frente a la explotación de recursos en el área disputada.

La iniciativa que llegará al Congreso tendrá el desafío de traducir esa posición política en una herramienta jurídica. Su alcance, las sanciones previstas y los mecanismos para determinar qué actividades quedarían alcanzadas serán algunos de los puntos centrales que deberán conocerse con el anuncio presidencial.

Así, el Gobierno intentará combinar dos movimientos que podrían parecer contradictorios pero que en la estrategia oficial forman parte de una misma política. Por un lado, endurecer la posición frente a las actividades económicas en Malvinas y, por otro, preservar la vía diplomática como camino para avanzar en el reclamo de soberanía.

La Casa Rosada apuesta a que el contexto internacional abra una oportunidad que hasta ahora parecía lejana. Pero también reconoce que cualquier paso en falso podría dificultar el objetivo de fondo que el propio Gobierno plantea como prioridad, lograr que el Reino Unido vuelva a sentarse a negociar con la Argentina sobre las islas.

RG/ML