RDC: Lula Da Silva recupera ventaja sobre Flávio Bolsonaro y crece un candidato sorpresa

A pocas semanas de las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, Lula da Silva recupera terreno frente a Flávio Bolsonaro, aunque las encuestas presentan diferencias significativas. Un sondeo de AtlasIntel ubica al actual presidente con 47,1% frente al 42,6% de Bolsonaro en un eventual balotaje.

Eleonora Gosman analizó los distintos escenarios electorales en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. La periodista también repasó las diferencias entre los sondeos, el crecimiento de Augusto Cury y las propuestas de Flávio Bolsonaro en materia de seguridad.

Lula recupera terreno frente a Flávio Bolsonaro

“Lula vuelve a tener una distancia de 5 puntos con Flávio Bolsonaro, con 47,1 para Lula en el segundo turno, y 42,6 para Flávio”, explicó Eleonora Gosman por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, otra encuesta, realizada por Nexus y financiada por BTG Pactual, plantea un escenario mucho más ajustado: 46% para Lula contra 45% para Flávio en segunda vuelta. “Yo me pregunto, me he preguntado varias veces, ¿hasta dónde son confiables las encuestas? ¿Por qué te dan esas diferencias?”, planteó la periodista.

Según los especialistas consultados, las diferencias pueden estar relacionadas con quién encarga cada estudio, aunque las encuestas deben cumplir controles oficiales y registrar públicamente su metodología ante el Tribunal Superior Electoral. “Brasil tiene un sistema muy controlador”, destacó Gosman. “Hay mucha transparencia, porque todos esos datos están, digamos, a la luz del público”.

Augusto Cury, el candidato que crece en las encuestas

Uno de los fenómenos que comenzó a llamar la atención es el crecimiento de Augusto Cury, candidato del partido Avante. Según los sondeos citados por Gosman, pasó de 1,6% de intención de voto a mediados de julio a 7,6% en poco tiempo. “Curiosamente, ahora tiene 7,6, de un salto en muy poquito tiempo”, señaló.

El crecimiento también aparece reflejado en las redes sociales: Cury habría pasado de 8,3 millones a 11 millones de seguidores en apenas una semana. “Es un salto impresionante”, afirmó Gosman, aunque aclaró que las encuestadoras cuentan con mecanismos para determinar si esos seguidores son personas reales o cuentas automatizadas.

Seguridad: Flávio Bolsonaro mira al modelo Bukele

La seguridad es otro de los ejes de la campaña. Flávio Bolsonaro reivindicó el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador y anunció que pretende construir 500 nuevas cárceles. “Él dice que va a crear 500 nuevas cárceles”, indicó Gosman. “A mí me parece un poco difícil, porque lo que le están cuestionando es que se necesita inversión, no tenés cómo hacerlo”.

Mientras tanto, la violencia continúa siendo un problema central en Brasil. En Río de Janeiro, un grupo de narcotraficantes tomó 14 ómnibus para bloquear una zona cercana a una favela y se produjo un intenso tiroteo. “El tema de la seguridad en Brasil se ha vuelto muy complejo”, advirtió Gosman. “En Río de Janeiro, especialmente, es realmente tristísimo lo que está pasando”.