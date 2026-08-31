Tipo de cambio y exportaciones: en RDEco explicaron por qué un dólar más alto no alcanza para que Argentina exporte más

La discusión sobre el tipo de cambio y la competitividad argentina volvió al centro del debate, aunque los especialistas advierten que un dólar más alto no alcanza para mejorar las exportaciones. En el marco de Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, Federico Vacarezza sostuvo que cada sector reclama un valor diferente: “La industria te va a pedir un tipo de cambio, el campo te va a pedir otro tipo de cambio, el sector financiero te va a pedir otro tipo de cambio”.

Para los especialistas, la competitividad requiere una estrategia que exceda al mercado cambiario y contemple factores como la infraestructura, el costo sistémico y el financiamiento. En ese sentido, Yanina Lojo planteó la necesidad de avanzar hacia un único tipo de cambio y cuestionó las dificultades que enfrenta el sector productivo para acceder al crédito.

El tipo de cambio no alcanza para mejorar las exportaciones

Para el especialista, los países que lograron desarrollar políticas exportadoras no basaron su estrategia exclusivamente en el dólar. “No se centraron tanto en el tipo de cambio como en las políticas que lo puedan llegar a compensar”, explicó. Entre esas herramientas mencionó los reintegros a las exportaciones, aunque admitió: “¿Funcionan bien los reintegros? No funcionan bien”.

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Yanina Lojo planteó que la Argentina necesita dejar atrás la dependencia de distintas cotizaciones y avanzar hacia una estrategia integral. “La realidad es que tenemos que tener un único tipo de cambio”, afirmó.

Pero remarcó que la competitividad debe construirse más allá del mercado cambiario: “Hablemos de infraestructura, hablemos de bajar el costo sistémico, hablemos de financiamiento”.

La especialista puso el foco en el crédito productivo como uno de los principales obstáculos para aumentar las exportaciones: “Tenemos un nivel de crédito al sector privado por PBI más bajo de la región” y advirtió: “¿Cómo vamos a exportar y generar más dólares si no tenemos financiamiento?”.

Dólares, deuda y la mirada de los mercados

Santiago Llull explicó que la situación cambiaria también está vinculada con los vencimientos de deuda y la capacidad de generar divisas. “Al mercado le preocupaba básicamente los vencimientos de los bonos, que son unos 4.000, 4.500 millones de dólares”.

Según Llull, el crecimiento de sectores como la energía y la industria del conocimiento modificó parcialmente ese escenario. “Con las exportaciones de industria del conocimiento y la energía cambió ese panorama”, señaló.

Sin embargo, advirtió sobre el ritmo de salida de dólares y las dificultades para refinanciar deuda si aumenta el riesgo país: “Si se repite los 2.000 millones, me parece que ahí tenés una economía difícil de resistir, porque se me van dólares a un nivel muy grande y no siempre entran al mismo nivel”.

El escenario financiero podría complicarse aún más si subiera con fuerza el riesgo país. “Si vas a tener un riesgo país de 1.000 puntos, el bono se va a destrozar”, advirtió Llull.