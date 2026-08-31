Crisis migratoria en Ceuta: en RDC explicaron por qué Pedro Sánchez volvió a defender a Marruecos

A un mes del comienzo de la crisis migratoria en Ceuta, la ciudad española continúa desbordada por la llegada masiva de inmigrantes. En ese contexto, Pedro Sánchez concedió una extensa entrevista radial en la que volvió a defender la cooperación con Marruecos y rechazó cualquier responsabilidad del país africano en el conflicto.

“Volvió a agradecer y muy efusivamente a Marruecos por su colaboración y otra vez dijo que no hay ningún indicio, ninguna prueba, ni nada que vincule a Marruecos, gobierno o nación, con lo que pasó”, explicó Marcelo Molina en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. El presidente español también responsabilizó a medios y sectores de ultraderecha por instalar determinadas acusaciones y apuntó contra Rusia e Israel.

Pedro Sánchez defendió la cooperación con Marruecos

El presidente español volvió a sostener que no existen elementos que vinculen a Marruecos con lo ocurrido en Ceuta. Según Molina, “Israel le respondió a los pocos minutos diciendo que nuevamente estaba difundiendo mentiras difamatorias”.

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Respecto de los inmigrantes, Sánchez sostuvo que la mayoría regresará a Marruecos, incluidos los menores, aunque todavía no existe una fecha concreta para las devoluciones.

Ceuta, desbordada por la crisis migratoria

La situación en Ceuta continúa generando tensión. Los centros de atención permanecen saturados y los enfrentamientos aumentaron durante los últimos días. “Lo que es real es que la ciudad sigue desbordada, sigue habiendo un montón de gente”, señaló Molina.

Según el periodista, la espera en los centros puede prolongarse durante días o semanas, mientras crece la tensión entre los propios inmigrantes. “La gente se amontona, se apretuja, y bueno, empezó a haber incidentes entre los mismos inmigrantes”, relató.

La Policía utilizó disparos al aire para contener los disturbios, mientras durante el fin de semana también se registraron agresiones contra agentes y ataques con bombas molotov.

En paralelo, surgieron denuncias contra una ONG acusada de entregar gas pimienta y elementos que podrían utilizarse para fabricar cócteles molotov. Molina señaló que las acusaciones están siendo impulsadas particularmente por sectores de ultraderecha.

Pedro Sánchez busca sostener su liderazgo

En el plano político, Sánchez confirmó que no prevé adelantar las elecciones y que pretende completar la legislatura. También dejó abierta la posibilidad de volver a presentarse como candidato. “Él está dispuesto a presentarse nuevamente, que no tiene ningún problema, que tiene la fuerza, las mismas ganas de siempre”, explicó Molina.

Para el periodista, el mensaje también apunta hacia el interior del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, insinuara que podría ser un eventual sucesor de Sánchez. “Yo creo que también Pedro Sánchez vuelve a decir esto para que en ningún momento a nadie se le ocurra plantearse como una alternativa a él”, concluyó Molina.

Mientras tanto, una marcha nacional en apoyo a Ceuta suma otro foco de tensión: el PSOE pidió a sus militantes y dirigentes que no participen, al considerar que la movilización puede beneficiar políticamente a la ultraderecha.