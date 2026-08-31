Exportaciones en alza y más dólares: en RDEco analizaron el cambio estructural que atraviesa la Argentina

El crecimiento de las exportaciones argentinas aparece como una de las principales fuentes de divisas para la economía. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Vacarezza señaló que el desempeño exportador actual marca un cambio significativo después de años de estancamiento: “Las exportaciones están creciendo en valor, claro, están creciendo casi 20% en lo que va del año para la Argentina”.

El especialista destacó el papel de los precios internacionales y, especialmente, de la energía, con el petróleo como principal motor del sector externo. Desde la perspectiva financiera, Vega señaló que el mercado ya contempla una mayor generación de dólares, mientras que Lojo planteó el desafío de convertir el comercio exterior en una política de Estado y ampliar la base de empresas exportadoras.

Las exportaciones y la generación de divisas en Argentina

El especialista destacó el papel de los precios internacionales y, especialmente, de la energía: “Hoy por hoy, si uno dice qué es lo que está moviendo el sector externo en la Argentina, es el momento estrella de los commodities”. En ese contexto, sostuvo que el petróleo es el principal motor: “El sector petrolero es el que viene empujando fuerte”.

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Vacarezza también planteó que la Argentina podría estar ante una transformación estructural de su sector externo: “Es una transformación estructural importante”, aunque advirtió que las retenciones continúan afectando la competitividad y que será necesario aumentar la productividad y las cantidades exportadas.

Desde la perspectiva financiera, Vega señaló que el mercado ya incorpora un escenario de mayor generación de divisas: “Nos encaminamos a un superávit comercial en este 2026 que va a ser récord”. A su vez, vinculó esa expectativa con una mejora de la confianza inversora: “Realmente vemos que hay una cierta confianza del mercado en la Argentina y en la generación de dólares”.

Importaciones y el desafío de transformar el comercio exterior en política de Estado

Frente a la discusión sobre un supuesto “aluvión” importador, Lojo relativizó esa percepción y explicó que buena parte del aumento respondió a la compra de bienes de capital y a la necesidad de tecnificación industrial: “Lo que se vio fue al industrial argentino saliendo a tecnificarse”.

La especialista remarcó que la estructura importadora sigue concentrada en bienes destinados a la producción y que todavía existe margen para recuperar actividad. Pero el desafío central, según Lojo, excede la coyuntura: “Hasta ahora el comercio exterior era una política de coyuntura, una política de gobierno”.

Por eso, planteó un cambio de enfoque para garantizar divisas de manera sostenible: “El día que empecemos a tomar el comercio exterior como una política de Estado y deje de ser un péndulo, ahí nos van a alcanzar los dólares y nos van a sobrar los dólares”.

Para Lojo, además, Argentina necesita ampliar su base exportadora: “El desafío es que haya cada vez más empresas que hagan su primera exportación y más empresas que después de su primera exportación se queden exportando”. Y concluyó: “es el verdadero desafío”.