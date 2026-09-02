Un joven de 29 años fue a comprar milanesas y lo mató una patota que lo acusó de robarse una bicicleta

Maximiliano Marcel Zabala, un hombre de 29 años, fue asesinado este lunes por la noche en la ciudad de Mar del Plata por una patota que lo atacó, acusándolo de ser el ladrón de una bicicleta. Un amigo que estaba con la víctima reveló que regresaban de comprar milanesas cuando un grupo de diez personas los paró en la zona de Grecia y Peña, cerca de Villa La Palangana y el barrio Regional.

De acuerdo al testimonio de esta persona, un hombre de 35 años llamado Ezequiel, fueron rodeados por el grupo, quien comenzó a agredirlos sin dejarlos explicar nada, y él consiguió escapar corriendo, pero su amigo recibió un balazo en la espalda, según Clarín.

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El medio local 0223 informó que el disparo no tuvo orificio de salida. El joven fue llevado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, donde falleció.

Según Clarín, lo ocurrido fue visto por vecinos y miembros de una iglesia que se encuentra cerca del lugar del ataque llamada “Ministerio Postrados en Adoración”. Una de las personas que intentó socorrer a Zabala le dijo: “Maxi, mírame, quédate conmigo, respira despacio así no te falta tanto el aire”.

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De acuerdo al relato de amigos, vecinos y familiares de Zabala, recogidos por el medio antes citado, el joven era padre de un niño de 9 años y trabajaba como vendedor ambulante.

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Según uno de sus amigos, la víctima nunca participó de actividades delictivas, para luego afirmar que ponía las manos en el fuego por él porque nunca se metió “en nada raro” y siempre “contagiaba una sonrisa”. Luego agregó que una de las hermanas de Zabala vive fuera de la ciudad y todavía no habían conseguido contactarla.

La causa se encuentra bajo la calificación de homicidio.

HM/ff