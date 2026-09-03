“Me recibí en ocho días”: Pagano cuestionó el doctorado en IA de Adriana Baravalle y la denunció penalmente

La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra la flamante secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, para que se investigue la validez del doctorado en Inteligencia Artificial con el que fue presentada al asumir el cargo. Como parte de su presentación, la legisladora realizó una “compra de prueba” ante la American Andragogy University (AAU), institución de Hawái que figura vinculada al título de Baravalle: aseguró que consiguió un supuesto doctorado en IA en ocho días y por US$400, sin rendir exámenes ni presentar una tesis.

“Ahora soy doctora en Inteligencia Artificial en la misma universidad que la secretaria de Ciencia de Milei”, afirmó la diputada en un video publicado en sus redes sociales donde cuenta detalladamente cómo logró conseguir el certificado de dicho título. La legisladora aseguró que simplemente dijo ser abogada y que, a partir de esa declaración, pudo avanzar con el trámite sin que la institución chequeara si era cierto.

El eje de la denuncia es la American Andragogy University (AAU), una institución con sede en Hawái a la que Pagano contactó para averiguar cómo podía obtener un doctorado en Inteligencia Artificial. Según la legisladora, la consulta derivó en una operación que registró mediante capturas de pantalla, conversaciones por WhatsApp y comprobantes de pago.

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De acuerdo con la presentación, la AAU publica un valor de US$7.000 para su programa doctoral, aunque a Pagano le habrían ofrecido realizarlo por US$400 en un único pago. La diputada también sostuvo que le ofrecieron una supuesta beca que ella no había solicitado bajo el argumento de que era de Latinoamérica.

Pagano explicó que manifestó necesitar el doctorado con urgencia como requisito para acceder a un cargo. A partir de ese momento, según su relato, avanzó en el proceso de admisión y el 14 de agosto se aprobó el pago de los US$400. “Como se darán cuenta, todo una truchada. Una fantochada. En una semana logré constatar lo que quería. En esta universidad uno compra los títulos y en una semana te lo dan”, sostuvo.

La legisladora afirmó que durante el procedimiento no tuvo que presentar un título de grado, rendir un examen ni hacer una tesis. También sostuvo que recibió documentación vinculada con el supuesto programa doctoral en un proceso que, según la denuncia, se completó en apenas ocho días.

En el video publicado en sus redes sociales, Pagano mostró su título y parte de la documentación que, según explicó, recibió de la institución. Allí aparecen materias como Filosofía de la Educación, Globalización, Conducta Humana, Ética Profesional, Metodología de la Investigación y Fundamentos de la Inteligencia Artificial. Incluso valoraron su trabajo en equipo.

La diputada sostuvo además que en el analítico figuran contenidos vinculados con inteligencia artificial, entre ellos “modelo del lenguaje de gran escala” y “razonamiento atomizado”, y aseguró que obtuvo calificaciones máximas pese a no haber cursado esas materias.

"No tengo la menor idea de lo que están hablando”, ironizó. De hecho, en el vídeo cuenta que sólo contestó una "suerte de multiple choice" online para avanzar con la obtención de su diploma. “No rendí ningún examen, ni hice ninguna tesis, ni escribí ningún tipo de artículo. No hice más que whatsapear con una persona a la que le iba respondiendo un cuestionario muy básico y a prueba de bobos”, señaló.

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“Esta universidad es trucha y lo que vende es un título de doctorado trucho”, concluyó. Y agregó: “Tendrá ella que explicar qué cursó y realmente demostrar si es idónea para el cargo”.

La diputada cerró su video apuntando contra el contraste entre ese título y la situación de los investigadores argentinos: “Fijate lo que se premia en el gobierno de Milei, a una truchada”.

La denuncia contra Baravalle y la universidad

A partir de la documentación reunida, Pagano presentó una denuncia penal para que se investigue qué estudios realizó Baravalle, qué institución emitió su doctorado y bajo qué condiciones fue obtenido. La misma plantea como posibles delitos la falsedad ideológica, el uso de documento falso y la estafa, aunque se trata de hipótesis formuladas por la denunciante y será la Justicia la que deberá determinar si existió algún delito.

La denuncia alcanza a Baravalle, a responsables de la American Andragogy University y a quienes eventualmente pudieran resultar responsables. Además, Pagano solicitó que se incorporen a la investigación los antecedentes académicos utilizados por Baravalle al asumir su cargo y que se consulte a las instituciones educativas mencionadas en su trayectoria.

Entre ellas aparece la Universidad Austral, donde Baravalle figura como magíster en Ciencia de Datos, y la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), vinculada con sus estudios como doctoranda en Ingeniería y con su título de Analista de Sistemas.

Otro elemento señalado en la denuncia es el perfil profesional de Baravalle en LinkedIn. Allí figura como “PhD in Artificial Intelligence”, aunque, según Pagano, en esa presentación no se identifica la universidad que habría otorgado el título.

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El antecedente tomó relevancia porque, al anunciar su incorporación al Gobierno que fue designada por el Decreto 730/2026, Baravalle fue presentada públicamente como doctora en Inteligencia Artificial. Incluso el presidente Javier Milei compartió un mensaje sobre su designación en el que la definió como una “eminencia en ciberseguridad y doctora en IA”, acompañado por la expresión “MAGA!”. Ahora, ese antecedente académico quedó incluido en la denuncia que deberá analizar la Justicia.

La presentación de la diputada no implica que el título de la designada por Milei sea falso ni que Baravalle haya cometido un delito. Eso deberá establecerse durante la investigación judicial. El punto central será determinar qué estudios realizó la funcionaria, qué institución otorgó efectivamente el doctorado, cuáles fueron los requisitos para obtenerlo y qué reconocimiento académico tiene esa titulación.

Antecedentes en Perú y Panamá

La denuncia también incorpora cuestionamientos que la Universidad recibió en otros países de la región. En Perú, el entonces ministro de Ambiente Juan Carlos Castro debió dar explicaciones por un doctorado en Ciencias Ambientales obtenido en esa institución, cuya acreditación fue cuestionada.

En Panamá, en tanto, la Universidad Autónoma de Chiriquí revocó en 2025 cargos docentes de personas que habían presentado títulos de esa universidad y dejó sin efecto su validación para concursos y ascensos. En 2026, además, el Ministerio Público abrió una investigación por títulos no reconocidos.

Estos antecedentes son incorporados como contexto de la denuncia, pero no demuestran por sí mismos que el doctorado de Baravalle sea inválido.