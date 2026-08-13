El Gobierno definió a Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua, quien dejó el cargo a fines de julio luego de una reestructuración impulsada desde la Jefatura de Gabinete. A través del Decreto 730/2026 en el Boletín Oficial, la designación fue oficializada este jueves, con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Se trata de una especialista con una trayectoria principalmente vinculada a la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la ciberseguridad y la innovación tecnológica. Desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología destacaron que Baravalle asumirá para dar continuidad al trabajo realizado por Genua y agradecieron especialmente al funcionario saliente por “el trabajo, el compromiso y los logros alcanzados durante su desempeño al frente del área”.

Acorde a fuentes de la Casa Rosada, su nombre fue acercado a Santilli por Martín Migoya, CEO de Globant.

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El comunicado oficial de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

El proceso se aceleró luego de una reorganización administrativa que modificó la dependencia de distintos organismos y empresas vinculados a las comunicaciones y la tecnología.

El Decreto 730/2026 publicado en el Boletín Oficial

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En cuanto a esos cambios, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) pasaron a depender directamente de la Jefatura de Gabinete. A su vez, Arsat y Correo Argentino fueron transferidos a la órbita del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

Sin embargo, la reestructuración redujo el margen de acción de la secretaría que hasta entonces conducía Genua. El funcionario terminó dejando el cargo a fines de julio, después de varios días de incertidumbre sobre su continuidad.

Ahora, Baravalle quedará bajo la conducción política de Santilli, dentro de la estructura de la vicejefatura encabezada por Ignacio Devitt. En paralelo, fuentes oficiales señalaron que e continuará manteniendo diálogo con el jefe de Gabinete y que buscará articular con la nueva funcionaria en asuntos estratégicos.

Para el comunicado oficial de la Secretaría, la nueva funcionaria tendrá como principales objetivos profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la incorporación de nuevas tecnologías y fortalecer el vínculo entre el sector público, el privado y el sistema científico y académico.

Darío Genua dejó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a fines de julio

Esta secretaría mantiene además bajo su órbita organismos estratégicos para la ciencia y la tecnología argentina, entre ellos el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos Genéticos, además de distintas iniciativas vinculadas al desarrollo tecnológico y espacial.

Quién es Adriana Baravalle

La nueva funcionaria llega al cargo con un marcado perfil técnico y académico.

Al frente de su trayectoria académica, es doctora en Inteligencia Artificial, magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería, con experiencia en ciberseguridad, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas.

También es fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial.

La trayectoria de Baravalle combinó la investigación y la docencia con la conducción de proyectos vinculados a la innovación, el gobierno de datos, la ciberseguridad y la interoperabilidad, en el sector privado y público.

Además participó de la Mesa de IA y Ciberseguridad que trabajó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019 y cuenta con experiencia previa dentro de la Administración Pública Nacional.

Hasta su llegada al Gobierno, se desempeñaba como directora del Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral y fundó synapsIA, una red regional de expertos en IA.

LT