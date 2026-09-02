Leila Gianni pegó el portazo y abandonó La Libertad Avanza: sus críticas a Milei y su particular recorrido político

Leila Gianni anunció este miércoles su renuncia a La Libertad Avanza y abrió un nuevo capítulo en su particular recorrido político. La concejala de La Matanza comunicó su decisión a través de las redes sociales y cuestionó tanto el rumbo del Gobierno de Javier Milei como el funcionamiento interno del espacio que la llevó a ocupar una banca en el principal distrito electoral del peronismo bonaerense.

“Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar”, escribió Gianni al anunciar su salida.

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La dirigente sostuvo que se trata de una decisión “profundamente meditada” y planteó que el proyecto libertario se alejó de las expectativas que había depositado en él. “No se escucha al pueblo”, afirmó, y cuestionó que las políticas económicas estén dejando “afuera a muchos argentinos”.

Gianni también marcó diferencias con la conducción política de La Libertad Avanza y reivindicó la necesidad de construir desde el territorio. Su salida se produce después de una serie de enfrentamientos internos en La Matanza, donde ya había quedado apartada del bloque libertario y había comenzado a construir por fuera de la estructura partidaria.

Pero su renuncia también vuelve a poner el foco sobre una dirigente cuyo recorrido político tuvo varios giros antes de desembocar en el espacio de Milei.

De funcionaria de Pettovello a candidata en La Matanza

En octubre de 2024 dejó su cargo en Capital Humano. Su explicación fue que quería abandonar el escritorio para dedicarse a la política territorial y llevar la disputa libertaria a La Matanza.

El salto se produjo bajo el armado bonaerense de La Libertad Avanza. Gianni pasó a concentrar su actividad política en el distrito y terminó convirtiéndose en una de las caras del oficialismo para disputar el territorio históricamente controlado por el peronismo.

Durante la campaña recorrió barrios, realizó videos para redes sociales y apuntó directamente contra el intendente Fernando Espinoza. Su discurso se apoyó en las denuncias de corrupción y en una fuerte confrontación con el kirchnerismo. En 2025 fue candidata de La Libertad Avanza en La Matanza y posteriormente asumió como concejala.

Su construcción territorial también quedó atravesada por las internas libertarias. La disputa por la conducción del bloque y por el armado político en La Matanza terminó enfrentándola con sectores vinculados a Sebastián Pareja, uno de los principales armadores de La Libertad Avanza en la provincia.

La ruptura institucional llegó antes que la partidaria: Gianni dejó de integrar el bloque libertario en el Concejo Deliberante y comenzó a moverse con una estructura propia.

Ahora, afuera de La Libertad Avanza

La renuncia anunciada este miércoles formaliza una ruptura que llevaba meses de gestación. Su salida agrega otro giro a una trayectoria política marcada por cambios de espacio y de discurso.

Comenzó su carrera durante el kirchnerismo, pasó por la administración de Mauricio Macri, regresó al Estado durante el gobierno de Alberto Fernández, apoyó a Sergio Massa en 2023 y terminó convirtiéndose en una de las voces más combativas del gobierno de Milei.

Ahora vuelve a tomar distancia del espacio al que llegó después de aquel recorrido. Gianni deja La Libertad Avanza, pero no anuncia su retiro de la política. Por el contrario, su mensaje anticipa una nueva etapa de construcción territorial, esta vez por fuera de la estructura partidaria de Milei.

La funcionaria que se hizo conocida por su pelea con Grabois

Gianni llegó al Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, y asumió como subsecretaria Legal. Desde ese lugar quedó involucrada en las denuncias y presentaciones judiciales impulsadas por el Gobierno contra organizaciones sociales, en particular en el marco de las investigaciones sobre el manejo de planes sociales y alimentos.

Su nombre comenzó a ganar notoriedad pública en mayo y junio de 2024, cuando pasó a ocupar un lugar central en las disputas judiciales y políticas entre el Gobierno y los movimientos sociales. Pero fue un enfrentamiento con Juan Grabois el que terminó de convertirla en una figura reconocible del oficialismo.

El episodio ocurrió en junio de 2024 en los tribunales de Comodoro Py, durante una audiencia de la Cámara Federal relacionada con la causa por los alimentos almacenados por Capital Humano. Gianni y Grabois protagonizaron una fuerte discusión delante de los jueces y luego continuaron el enfrentamiento en los pasillos de los tribunales. La escena terminó con reproches de los magistrados a los protagonistas.

El cruce tuvo además un ingrediente que desde entonces quedó asociado a la figura de Gianni: su pasado político. Durante la discusión, Grabois la cuestionó por su cambio de posición ideológica y le recordó su paso por el kirchnerismo y su posterior apoyo a Sergio Massa. “Kirchnerista, massista y mileísta”, fue una de las acusaciones que le lanzó durante el enfrentamiento. También hizo referencia a un supuesto tatuaje de un pingüino que Gianni habría intentado ocultar después de su transformación política.

La pelea, que incluyó gritos e insultos y estuvo cerca de terminar en una confrontación física, fue registrada por cámaras y se convirtió en uno de los episodios más difundidos de aquella etapa. Desde entonces, Gianni quedó asociada a un perfil de confrontación directa con el kirchnerismo y los movimientos sociales.

Del Estado kirchnerista al gobierno de Milei

Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, Gianni desarrolló buena parte de su carrera dentro de la administración pública. Su llegada al Estado se produjo durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y, a lo largo de los años, ocupó cargos durante gestiones de distintos signos políticos.

Pasó por áreas vinculadas con compras y contrataciones, trabajó en el INTI y tuvo funciones en la ANSES. Durante el gobierno de Mauricio Macri también ocupó un cargo en la Jefatura de Gabinete. Con Alberto Fernández volvió a desempeñarse en la administración nacional y en 2022 llegó al Ministerio de Ambiente, durante la gestión de Juan Cabandié.

Su pasado quedó especialmente expuesto después de su desembarco en el universo libertario. Fotografías de Gianni durante su etapa vinculada al peronismo comenzaron a circular en redes sociales, entre ellas imágenes junto a dirigentes identificados con el kirchnerismo y referentes vinculados a La Cámpora.

La dirigente, sin embargo, rechazó haber militado en esa organización. En distintas entrevistas sostuvo que nunca estuvo afiliada a un partido político y que su paso por las distintas administraciones respondió a su perfil como funcionaria técnica.

El giro político se hizo evidente en 2023. Gianni respaldó públicamente la candidatura presidencial de Sergio Massa para el balotaje frente a Milei. Un año después, ya con Milei en la Casa Rosada, se convirtió en una de las funcionarias más visibles de su Gobierno.