Súper niño: “Hace más de ocho meses estamos previendo que este fenómeno va a ser intenso”, confirmó un experto

El ingeniero agrónomo, productor vitícola y presidente de ACOBI Fabián Ruggeri, advirtió sobre las consecuencias que podría generar un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad sobre la producción vitivinícola. En diálogo con Canal E, explicó que el sector comenzó a prepararse con varios meses de anticipación frente a posibles excesos de humedad, heladas y tormentas severas.

“Nosotros ya hace más de ocho meses estamos previendo que este fenómeno puede llegar a ser intenso, teníamos esa información”, aseguró Ruggeri. El dirigente agregó que cuentan con un servicio meteorológico por temporada que ya les había anticipado “un fenómeno del niño” con una intensidad que “no hace mucho tiempo se ve”.

Fungicidas y prevención ante el exceso de humedad

Una de las principales preocupaciones está relacionada con las enfermedades que pueden aparecer por el aumento de la humedad. “Hemos sugerido con más fuerza que otros años que los productores prevean los productos químicos necesarios, los fungicidas necesarios para poder hacer frente a este exceso de humedad”, explicó.

Ruggeri identificó dos momentos particularmente sensibles para los viñedos. “En primavera, al momento de la floración, para nosotros ese es uno de los momentos críticos, y después, una vez que ya la uva está en el proceso de maduración, ese es el segundo momento crítico”, detalló.

Pronósticos propios y hasta diez días de anticipación

El sistema cooperativo también utiliza desde hace tres años un pronóstico meteorológico propio que se actualiza diariamente y permite observar escenarios con hasta diez días de anticipación. “Para nosotros es muy importante que sea un pronóstico de por lo menos siete o diez días”, sostuvo Ruggeri.

Esa información resulta especialmente importante ante la posibilidad de heladas. “Tener la probabilidad de que ocurra una helada y tener esa información con seis, siete, ocho días de anticipación, para nosotros es fundamental”, explicó, porque permite humedecer el suelo, eliminar malezas y preparar sistemas activos de defensa.

El mismo esquema sirve frente a tormentas con granizo. “Nos prevé con un tiempo que pueden haber eventos severos”, indicó Ruggeri al destacar la posibilidad de preparar insumos y medidas de protección antes de que ocurra la contingencia.

Dos seguros para proteger a los productores

Ruggeri explicó que el sistema cuenta además con un seguro propio que funciona desde hace 25 años. “Es un seguro que se paga en litros de vino y se cobran litros de vino, que en definitiva es nuestra moneda de cambio”, afirmó.

Ese mecanismo cubre daños por granizo y se complementa con un fondo solidario provincial que contempla granizo y heladas. “Aconsejamos a nuestros socios tomar los dos seguros”, señaló, porque uno ofrece una cobertura mayor y el otro permite ampliar la protección frente a diferentes contingencias climáticas.

“Estamos en una situación difícil”

El desafío climático encuentra además al sector atravesando problemas de rentabilidad. “La actividad vitivinícola no deja de ser una economía regional que está pasando un momento difícil”, sostuvo Ruggeri, quien aseguró que los productores llevan 41 meses sosteniendo prácticamente el mismo precio recibido.

A eso se suma la falta de financiamiento accesible. “La agricultura nunca, jamás en la vida, puede pagar una tasa del 30 al 40%, no hay forma”, afirmó, y agregó que el sector continúa esperando líneas que permitan mejorar estructuras, reconvertir explotaciones y aumentar productividad.

Frente al posible “superniño”, la estrategia combina entonces prevención climática y herramientas económicas. “Seguiremos esperando hasta que aparezcan”, concluyó Ruggeri sobre los créditos que considera necesarios para que los productores puedan invertir y enfrentar con mayor capacidad una campaña marcada por la incertidumbre meteorológica.