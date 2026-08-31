“El mercado conoce la dirección del programa de Caputo, pero le exigen cambios y certezas”, indicó un economista

El economista, Federico Glustein, analizó que el ministro de Economía, Luis Caputo, inició una serie de reuniones en el marco del G20 con el objetivo de defender el programa económico argentino y buscar respaldo internacional.

Según Federico Glustein, la gira de Caputo “tiene un sentido lógico”, ya que busca consolidar el respaldo obtenido ante organismos internacionales y garantizar recursos para enfrentar eventuales tensiones cambiarias. “Me parece que lo que trata de hacer Caputo es justamente dar sentido a un gran mercado, pero también a los organismos de que hay una trayectoria de cumplimiento de algunas metas”, explicó.

El mercado no solo demuestra apoyo sino que también exige cambios

Asimismo, consideró que el Gobierno cuenta con algunos indicadores para mostrar como logros, aunque también enfrenta reclamos. “Yo creo que gran parte del mercado y los organismos con los cuales se reúne consideran que hay un apoyo, pero tiene que haber cambios”, sostuvo.

Entre los aspectos positivos, Glustein mencionó “el descenso inflacionario, la mejora del perfil del gasto público, el llamado, bueno, superar el déficit fiscal”. Sin embargo, advirtió que el Gobierno también deberá atender cuestiones vinculadas con la deuda y el impacto social de sus políticas.

Asimismo, remarcó que el respaldo internacional no depende únicamente de las variables macroeconómicas. “Creo que también tanto el Fondo Monetario Internacional como Estados Unidos le invitan que para poder justamente sostener el plan y que el programa de gobierno tenga que cumplir algunas metas sociales”, afirmó.

Cuáles son los factores a tener en cuenta por parte del Gobierno

En ese sentido, el economista señaló el impacto sobre los hogares y sectores vulnerables: “La baja del gasto de las familias, el fuerte endeudamiento y la mora de los que venimos hablando hace bastante tiempo, a eso también hay que sumarle”.

Luego, manifestó que los mercados ya conocen el rumbo económico del Gobierno, pero esperan certezas adicionales. “Yo creo que el mercado sabe lo que va a decir Caputo, conoce la dirección del programa de Caputo, pero le exigen también algunos cambios y algunas certezas”, expresó.