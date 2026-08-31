Fernando Camusso: “En la medida que Medio Oriente siga volatilizando y al alza, no vamos a tener un año tranquilo”

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, evaluó en Canal E que el escenario financiero internacional y la escalada del conflicto en Medio Oriente podrían aumentar la presión sobre el dólar, las tasas de interés y las reservas del Banco Central.

Fernando Camusso comenzó poniendo el foco en las tasas internacionales: “Tenés una tasa de 10 años y una tasa 30 subiendo casi un 1%, la tasa 30 casi en 5,30, la tasa de 10 años casi en 4,77, 4,78 y las probabilidades de algún aumento de 25 puntos básicos para la tasa de septiembre de la FED en 54%”.

La tensión geopolítica influye en las finanzas

Según desarrolló, el contexto internacional representa un desafío adicional: “Me parece que en la medida que, bueno, que Medio Oriente, que los problemas, que el precio del petróleo, digamos, siga volatilizando y al alza, no vamos a tener un año, te diría, tranquilo, más allá de las cuestiones locales”.

Uno de los principales interrogantes pasa por la evolución del dólar y el costo del financiamiento externo. Camusso sostuvo que Argentina necesitará recursos importantes durante el próximo año: “El punto central es, el año que viene vas a necesitar el financiamiento por 25 mil millones de dólares”.

A esto se suma una mayor complejidad para acceder a los mercados internacionales: “Las colocaciones offshore, si vos querés, o sea, las colocaciones en plazas internacionales, están ahora, por ahora, vedadas”.

Qué se tiene en cuenta con la relación entre el tipo de cambio y las tasas

Sobre el mercado cambiario, el director de Rafaela Capital planteó que existe una administración simultánea del tipo de cambio y de las tasas. “En realidad, lo que estamos teniendo es una especie de administración de dos precios”, expresó. Sobre la misma línea, explicó que, “por un lado, estamos teniendo la administración del tipo de cambio oficial, y por otro lado, de la tasa, y estamos viendo cuál es el menor costo en algún momento, sobre todo cuando hay que rolear, o hay vencimientos del tesoro”.

Luego, manifestó que esta situación puede generar presión en los próximos meses: “Me parece que ahí hay dos lecturas. Una, en algún momento, el Gobierno, el Banco Central y el Tesoro tienen que recurrir a alguna sintonía fina, o a veces no tan fina, y decidir si es menos costoso poner la tasa en 30, o dejar al tipo de cambio subir arriba de 1.500 o arriba de 1.515, por ejemplo”.