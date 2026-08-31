Inserción internacional: “Hoy tenemos muy pocos acuerdos comerciales y esto nos quita competitividad a nivel mundial”

Con el fin de analizar la inserción internacional de Argentina y la necesidad de ampliar la red de acuerdos comerciales, este medio se comunicó con el director del INAI, Maximiliano Moreno, quien destacó el potencial de la agroindustria, los minerales y la energía para posicionar al país frente a un escenario internacional cada vez más fragmentado.

Durante un encuentro en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Maximiliano Moreno remarcó la importancia de avanzar en acuerdos comerciales con India y otros mercados estratégicos. “Es importante tener presente que nuestro sector, a nivel mundial, casi dos terceras partes del comercio de productos agrícolas se realiza al amparo de algún tipo de acuerdo comercial”, señaló.

Argentina busca eliminar su déficit en materia de acuerdos internacionales

En ese sentido, sostuvo que Argentina todavía tiene un déficit en materia de acuerdos: “Argentina tenía muy pocos acuerdos, a pesar de eso era una potencia o es una potencia agroexportadora, pero sin duda la firma de estos acuerdos va a permitirnos como país poder entrar a más mercados, aún más competitivos”.

Moreno mencionó como mercados prioritarios a India, Japón, Corea, Indonesia y Emiratos Árabes. Luego, manifestó que el objetivo debe ser acelerar las negociaciones: “Se tardó muchísimo la firma del acuerdo con la Unión Europea y creo que en los próximos años hay que esperar que esos acuerdos sean más rápidos, más concretos y que se pueda profundizar en la red de acuerdos comerciales que hoy tenemos muy pocos y esto nos quita competitividad a nivel mundial”.

Entre las principales dificultades, identificó el funcionamiento interno del bloque regional. “El primero es interno, que tiene que ver con que Mercosur tiene que ser más dinámico, más veloz en la toma de decisiones”, afirmó.

Recomendación para el Mercosur pensando en el futuro

Además, el director del INAI planteó una estrategia gradual para evitar que las negociaciones se traben por objetivos demasiado ambiciosos: “A veces hay que pensar en acuerdos no tan ambiciosos, que sean acuerdos mucho más complejos, sino acuerdos que sean más incrementales”.

El contexto geopolítico también puede favorecer a Argentina. “La ventaja que tenemos es que hay muchos países interesados en negociar con Argentina y con Mercosur”, explicó, quien identificó tres activos estratégicos: “Los minerales, energía y productos agroindustriales”.