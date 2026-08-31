Gustavo Idígoras: “Argentina tiene un futuro promisorio para crecer en el mercado de aceite de girasol en la India”

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, pasó por Canal E y destacó las oportunidades que tiene el país para aumentar las exportaciones a India, avanzar hacia un acuerdo de libre comercio y aprovechar su posición como proveedor de alimentos en un escenario internacional marcado por conflictos geopolíticos.

Gustavo Idígoras remarcó el peso de India como destino comercial: “India es un gran comprador de aceites, particularmente aceite de soja, y estamos creciendo en aceite de girasol”. Además, señaló que Argentina mantiene un importante superávit bilateral: “Hemos llegado el año pasado a exportaciones totales a Argentina de 7.000 millones de dólares contra 3.000 millones de dólares de la India de importaciones y 4.000 millones de dólares de superávit”.

El crecimiento económico de India podría ser importante para Argentina

Según desarrolló, India representa una oportunidad estratégica por su crecimiento económico y demográfico. “Y está creciendo sus ingresos per cápita, por lo tanto, necesita más y mejores alimentos. Así que es estratégico”, sostuvo.

En ese contexto, Idígoras destacó la firma de un memorándum con representantes de la Confederación de la Industria de la India y anticipó conversaciones para profundizar el vínculo comercial: “Esto sería extraordinario para captar ese mercado tan relevante que hoy es la India y que va a seguir creciendo en los próximos años”.

También puso el foco en el crecimiento del aceite de girasol argentino, favorecido por el aumento de la demanda internacional y las dificultades productivas y logísticas derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania. “Así que Argentina tiene un futuro promisorio para crecer y particularmente en el mercado de aceite de girasol en la India, donde hoy solo representamos el 20%, así que tenemos muchísimo espacio para seguir creciendo”, afirmó.

La nula presencia de conflictos bélicos convierte a Argentina en una inversión atractiva

El dirigente consideró además que la situación geopolítica puede beneficiar a Argentina como proveedor confiable: “Argentina está en una zona de paz. Es una zona de paz permanente y junto con Brasil, el Mercosur, somos los grandes países estructurales exportadores de alimentos y de bioenergías también en los próximos años”.

Sobre la misma línea, agregó: “Argentina tiene todo potencial para crecer, pero sobre todo no tiene bajo ningún punto de vista ninguna hipótesis de conflicto militar”. Respecto de las negociaciones comerciales, señaló que un acuerdo permitiría ampliar considerablemente las exportaciones argentinas. “Podríamos duplicar el comercio con la India si logramos la baja de los derechos de importación”, afirmó.