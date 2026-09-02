Paro en 27 aeropuertos: el Gobierno intima a ATE a garantizar el 75% de los vuelos, pero el gremio ratifica la protesta

A horas de que comience el plan de lucha que promete poner en jaque la conectividad en 27 terminales aéreas del país, la tensión entre el Ejecutivo y los gremios llegó a un punto límite. El Ministerio de Capital Humano lanzó una fuerte intimación a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para que asegure al menos el 75% de las operaciones durante las protestas previstas para este jueves y viernes, exigiendo el cumplimiento de los servicios mínimos que fija la Ley de Modernización Laboral para actividades consideradas esenciales.

La medida de fuerza, motorizada por el personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tras el fracaso de las paritarias, contempla asambleas y paros en dos franjas horarias bien marcadas: de 9 a 12 y de 18 a 21. Si bien desde el sindicato habían aclarado inicialmente que solo se mantendrían activos los vuelos sanitarios, humanitarios y traslado de órganos, la orden oficial busca blindar el sistema de navegación y reducir al mínimo el impacto en los cronogramas de las aerolíneas.

La intimación del Ministerio de Capital Humano

Lejos de acatar el apercibimiento, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, salió al cruce de inmediato y exigió que la resolución gubernamental quede sin efecto. Con chapa en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el dirigente ratificó que el derecho a huelga está garantizado y deslindó responsabilidades sobre el caos que pueda generarse en las pistas, apuntando a que el verdadero incumplidor es el Estado por tener los sueldos atrasados desde enero.

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El trasfondo del conflicto se apoya en un profundo malestar salarial y operativo que los trabajadores vienen arrastrando desde principios de año. El pliego de reclamos del gremio exige una recomposición de los ingresos que acompañe los aumentos acordados en ítems extra paritarios, denunciando además un fuerte desfinanciamiento en áreas críticas como sanidad aeronáutica, control terrestre, bomberos y fiscalización.

La respuesta de Rodolfo Aguiar

Ante este panorama de pulseada abierta, desde la ANAC informaron que fiscalizarán minuciosamente el cumplimiento de los servicios mínimos para evitar una paralización total del sistema. No obstante, aclararon que las franjas horarias críticas del jueves y viernes traerán inevitablemente demoras y reprogramaciones puntuales, por lo que sugirieron a los pasajeros chequear previamente el estado de sus pasajes.

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Pulso caliente en las terminales aéreas

Para el gremio estatal, la exigencia de un piso operativo tan alto persigue el único objetivo de obstaculizar el derecho constitucional a la protesta. Desde la conducción sindical sostienen que los funcionarios se acuerdan de declarar la esencialidad de los servicios únicamente a la hora de frenar los paros, pero ignoran sistemáticamente las demandas de recomposición salarial.

En la vereda de enfrente, el organismo aeronáutico ratificó que mantendrá los controles estrictos en cada una de las 27 terminales alcanzadas por las asambleas. Las áreas de fiscalización y seguridad operativa estarán abocadas a minimizar los daños colaterales de un conflicto que mantiene en alerta a miles de pasajeros.

Mientras se agotan las horas previas al inicio formal de la huelga, las aerolíneas comenzaron a emitir alertas preventivas para que los usuarios sigan de cerca la evolución de sus itinerarios. Fuera de las ventanas horarias estipuladas por el sindicato, la actividad debería normalizarse, aunque el clima en los mostradores anticipa dos jornadas por demás agitadas.

TC/MSS