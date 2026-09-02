Caputo cruzó a la UIA: “En Estados Unidos también hay gente que no llega a fin de mes”

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que en Estados Unidos también hay gente que no llega a fin de mes y salió a responder las críticas expresadas por los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Consultado sobre qué le podría decir a la gente que no llega a fin de mes con sus ingresos, afirmó: “Dentro de dos años también habrá gente que no va a llegar a fin de mes, en Estados Unidos hay gente que no llega a fin de mes y esto no es un proceso donde se van a cambiar cien años en uno".

"Yo tengo que lograr como ministro que esa cantidad de gente sea cada vez menor, y eso claramente se está viendo. La pobreza cayó a la mitad”, indicó.

El presidente de la UIA, sostuvo que la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación”, mientras que el vicepresidente, Guillermo Moretti, comentó que el Gobierno "no conoce el país ni sabe lo que es una fábrica".

Al respecto, Caputo expresó: “Hablo con todas las industrias y el feedback no es el que dijo hoy el vicepresidente de la UIA, sino todo lo contrario".

Según Caputo, "Todos entienden que es momento de reconvertirse, de invertir y que, como todo momento de cambio, genera cierta fricción, pero debo decir que la reacción de los empresarios es positiva".

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"Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Nosotros tenemos que hacer lo que nos parece más justo para la sociedad. Entre las potencias del G20, nos ponen como ‘el ejemplo a seguir’”, agregó el funcionario.

"Tengo que hacer lo es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto. Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos", expresó Caputo que también calificó -sin nombrarlo- como poco "decorosa" la declaración de Moretti.

"Yo entiendo perfectamente las frustraciones que todo cambio genera", sostuvo el ministro".

Economía en dos velocidades

En otro tramo, Caputo defendió la "economía en dos velocidades": "El crecimiento va a venir por las exportaciones". Argumentó que esta variable "es obvia" y precisó que hubo una reasignación de recursos que impactó en la economía.

"Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados", añadió.

Para ejemplificar, el líder del Palacio de Hacienda utilizó la comparativa de un equipo de fútbol con tres nombres de jugadores argentinos: "Es como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme".

En esa línea, Caputo dijo que "no está mal" que haya sectores que crecen a velocidades distintas, sino que "está mal que se le dé una connotación negativa".

"Es positivo para el resto de las industrias que estén dispuestas a invertir", agregó.

Sobre el final volvió a remarcar el rol de los rubros que generan divisas, como el campo y la minería, y afirmó que el motor del modelo económico "va a venir impulsado por las exportaciones".

LM/MSS