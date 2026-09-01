La Asociación de Trabajadores del Estado en la Administración Nacional de Aviación Civil convocó a un paro de 48 horas este jueves y viernes en todos los aeropuertos del país. La medida afectará directamente a las operaciones aéreas comerciales, ya que se trata de un reclamo por falta de acuerdo salarial.

Entre los establecimientos incluidos en el paro se encuentran el Aeroparque Jorge Newberry y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La organización del mismo fue comunicada a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que los distintos actores del sector aéreo puedan tomar previsiones ante eventuales cambios en las operaciones.

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Paro de ATE en aeropuertos: las razones de la medida

La medida de fuerza se llevará a cabo como respuesta a la falta de comunicación por la apertura de la paritaria sectorial y el pago de aumentos acordados para cuestiones extraparitarias. Asimismo, la reducción del financiamiento operativo estatal también impulsó al gremio a organizar el paro.

Según el coordinador nacional del gremio, Marcelo Belelli, los reclamos “continúan sin una respuesta concreta que permita avanzar en su resolución”. Por otro lado, se exige destinar fondos de las tasas aeroportuarias a servicios esenciales, como el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y la fiscalización en aeropuertos.

Cómo se organizará el paro en aeropuertos

Las jornadas de protesta del paro se realizarán en dos franjas de tres horas cada una: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante estos períodos, las operaciones comerciales sufrirán demoras o reprogramaciones.

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Sin embargo, el gremio garantizó la atención normal de los vuelos sanitarios, oficiales y servicios ya en desarrollo.

JSM/ML