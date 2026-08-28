Sin acuerdo por el Salario Mínimo: fracasó la reunión y el Gobierno definirá el nuevo monto por decreto

La reuniòn del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) fracasó luego de que las centrales sindicales y los empresarios no lograran acercar posiciones. La CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores resolvieran no participar de la instancia plenaria sobre la actualización del ingreso mínimo, que se realizó de manera virtual. Los gremios reclamaron llevar el SMVM a $993.300 en diciembre, mientras que el sector empresario propuso un incremento inicial de apenas 1,8% sobre los $376.600 actuales. La gran diferencia quebró la negociación y dejó otra vez en manos del Gobierno la definición del nuevo monto.

El Gobierno asegura que busca llevar el salario mínimo por encima de $1 millón

La propuesta unificada de las tres centrales contemplaba llevar el salario mínimo a $911.202 para julio y luego actualizarlo, de acuerdo con las proyecciones del REM utilizadas por los sindicatos, hasta alcanzar los $993.300 en diciembre. La intención era que, una vez llegado a ese nivel, el Consejo volviera a ser convocado para discutir una nueva actualización.

Del lado empresario, en cambio, la oferta fue un aumento del 1,8% sobre el salario mínimo vigente ($376.600 en agosto) y subas del 1,7% desde octubre hasta abril. Desde la CTA señalaron que el incremento inicial representaba menos de $7.000 y sostuvieron que la propuesta cerró cualquier posibilidad de entendimiento. “Los $6.700 de aumento que propuso el sector empresario cerró todo tipo de acuerdo”, habían advertido previamente desde la central.

Gentileza CTA

La ruptura tuvo una consecuencia inmediata: las tres centrales decidieron no participar de la reunión plenaria, prevista como la segunda instancia de diálogo. “Una vez más deberá laudar el Gobierno”, señaló la CTA, ante la imposibilidad de alcanzar una definición consensuada entre trabajadores y empresarios.

La CTA cuestionó la oferta empresaria y el funcionamiento del Consejo

La disputa no quedó limitada al monto del salario mínimo. En un comunicado firmado por Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, las organizaciones cuestionaron que el Gobierno mantuviera las reuniones de manera virtual pese al reclamo sindical para recuperar la presencialidad. Las centrales interpretaron esa decisión como parte de una “estrategia de vaciamiento” del Consejo del Salario.

CGT, CTA-A y CTA-T también reclamaron que vuelvan a funcionar efectivamente las comisiones de Empleo, Producción y Formación Profesional, entre otras, y propusieron establecer una canasta básica de referencia que permita contar con un parámetro para las próximas discusiones sobre el SMVM. Según el comunicado, “ninguno de estos planteos recibió respuesta por parte del Gobierno”.

La CGT se plantó ante el Gobierno por el salario mínimo: rechazó una negociación virtual y reclamó una discusión presencial

Las centrales sumaron a sus reclamos el restablecimiento y la actualización del programa Volver al Trabajo, surgido de la ley de creación del Salario Social Complementario y posteriormente derogada por el Gobierno. De acuerdo con el comunicado sindical, esa decisión perjudicó a 956.000 trabajadores, principalmente mujeres que realizan tareas en comedores, merenderos y otras actividades sociales.

En ese contexto, la CTA apuntó también contra las entidades empresarias que participaron de la negociación, entre las que mencionó a la UIA, CAME y AEA. Calificó la oferta de aumento como “una verdadera vergüenza” y sostuvo que profundizaría el deterioro del poder adquisitivo, al tomar como referencia un salario mínimo que, según la central, se encuentra prácticamente en la mitad de lo necesario para cubrir la canasta de indigencia.

ATE: “El Consejo del Salario es inservible”

Las críticas coincidieron con las expresadas por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó directamente la utilidad del ámbito tripartito. “El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno”, afirmó. Y lanzó una advertencia: “Si seguimos así, el Consejo va a existir, pero los salarios van a desaparecer”.

El SMVyM en agosto es de $376.600.

Aguiar sostuvo que el organismo debería funcionar como “la paritaria de los que no tienen paritarias” y afirmó que la situación actual deja desprotegido al 40% de los trabajadores. “El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”, aseguró. ATE indicó además que, según el último informe del INDEC citado por la organización, la línea de pobreza se encuentra en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.

El dirigente de ATE también cuestionó la relación entre el Gobierno y los representantes empresarios dentro del Consejo. “Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno”, sostuvo. La CTA, por su parte, recordó que las centrales denunciaron este año ante la OIT la falta de un diálogo social efectivo.

El salario de $1 millón que analiza el Gobierno, bajo la lupa

La falta de acuerdo en el Consejo aparece, además, mientras se conoce la intención del Gobierno de llevar a $1 millón el piso de los salarios negociados en convenios privados. Aguiar cuestionó esa posibilidad y la definió como un “salario mínimo paralelo”, al considerar que tendría como objetivo frenar la actualización de asignaciones sociales como la AUH y otros programas.

Salarios e ingreso disponible: cuánto perdió el poder adquisitivo desde 2023

Sin embargo, Federico Pastrana, economista de la consultora C-P, relativizó el alcance que podría tener ese eventual piso salarial. “No parece ser una medida con mucho impacto”, señaló. Según explicó, al tomar la categoría inferior de los convenios relevados a abril de 2026, solo uno se encontraba por debajo de $1 millón y la diferencia era de $10.000.

Así, la discusión terminó atravesada por dos referencias salariales diferentes: por un lado, las centrales reclamaron un SMVM de $993.300 para diciembre; por otro, aparece la posibilidad de establecer un piso de $1 millón para salarios de convenio cuyo alcance, según Pastrana, sería limitado por los niveles que ya registraban las categorías inferiores. En medio de esa discusión, los sindicatos rechazaron la oferta empresaria y abandonaron la instancia plenaria.

El fracaso vuelve a colocar la definición en manos del Ejecutivo. La CTA reclamó que el Gobierno modifique su posición y reactive el Consejo como un espacio “real de discusión, diálogo y búsqueda de soluciones”, mientras que ATE directamente puso en duda su funcionamiento actual. Sin acuerdo entre las partes y sin participación sindical en la plenaria, el Gobierno deberá volver a laudar para determinar la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

GZ