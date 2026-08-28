El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (S.M.A.T.A.) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (A.C.A.R.A.) suscribieron un acta acuerdo para actualizar los ingresos de los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 499/23. El entendimiento rubricado fijó un incremento sobre los salarios básicos que regían hasta el 30 de julio, determinando las escalas correspondientes a los meses de agosto y septiembre.

Cuánto cobran los empleados de Mcdonalds, Burger King y Mostaza en agosto 2026

La estructura establecida en el Anexo I para la división de categorías del personal de servicios del automotor dispone los siguientes montos mensuales:

- Especialista Múltiple Superior en Servicios: $2.093.800,83.

- Especialista Superior en Servicios: $1.853.237,83.

- Especialista en Servicios: $1.691.968,04.

- Experto en Servicios: $1.595.543,65.

- Ayudante en Servicios: $1.301.741,68.

Haberes para el personal administrativo, maestranza y vendedores

El convenio colectivo sectorial regula las retribuciones del segmento administrativo, de mantenimiento y fuerza de ventas. La paritaria estableció que las partes volverán a reunirse a partir del 1 de octubre para negociar la pauta salarial del siguiente período.

Las cifras salariales estipuladas para este grupo de posiciones se componen del siguiente modo:

- Administrativo Múltiple Especializado: $2.093.800,83.

- Administrativo Especializado: $1.869.101,27.

- Administrativo Calificado: $1.669.493,19.

- Administrativo Auxiliar: $1.551.851,11.

Sueldos de la seguridad privada para agosto de 2026

- Administrativo Básico: $1.301.741,68.

- Lavador: $1.478.388,02.

- Maestranza A: $1.301.741,68.

- Vendedor y/o Promotor de Ventas (mínimo garantizado): $1.308.630,68.

- Vendedor y/o Promotor de Planes de Ahorro / Vendedor itinerante de repuestos (mínimo garantizado): $1.046.915,78.

Adicionalmente, el entendimiento prevé un plus del 4% sobre el básico por idioma extranjero, un 10% por título habilitante y un adicional del 20% sobre los básicos para los trabajadores de la región patagónica.

GZ / lr