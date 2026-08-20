Marcha contra el endeudamiento familiar: "La gente pide préstamos para comprar alimentos"

Este jueves varios gremios se movilizan por las calles de Córdoba en reclamo por el endeudamiento de las familias. Piden políticas que ayuden a mejorar la situación económica de los trabajadores y los independientes. El reclamo se fundamenta en un contexto de deterioro del acceso al crédito.

De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares alcanzó el 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. Además, 5,8 millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días.

Ariel Koning, referente vinculado al sector municipal y al Movimiento Obrero Unido de Córdoba -un colectivo que agrupa a distintas centrales obreras-, sostuvo que el endeudamiento de las familias argentinas es consecuencia de la precarización laboral y no un fenómeno aislado. El gremialista habló en el marco de una movilización prevista para el día siguiente a la entrevista.

"Un síntoma, no la causa"

El referente gremial diferenció entre la causa y el síntoma del problema. "Cuando estamos hablando del problema del endeudamiento, estamos hablando de uno de los síntomas de la enfermedad, pero no es la causa", explicó.

Según su análisis, el endeudamiento creció como respuesta a la pérdida de empleo y a la caída del poder adquisitivo. "Hay una razón por la cual se endeudó y que tiene que ver con la gran precarización del empleo, con el gran industriocidio que había, con la gran destrucción también del empleo y precarización en general de la economía", afirmó.

Como ejemplo, citó un dato sobre morosidad bancaria. "Uno de los bancos que más morosidad tiene es el Banco Carrefour, se endeudó porque es por la compra de alimentos", señaló.

Consultado sobre la situación del personal municipal, el referente indicó que el sector no escapa a la tendencia general. "En el caso de las trabajadoras y trabajadores municipales, no es la excepción a lo que pasa en todo el país. Hay un alto nivel de endeudamiento y se lo puede ver a nivel general", sostuvo.

Ante la consulta sobre los señalamientos hacia quienes tomaron créditos y hoy no pueden pagarlos, el gremialista rechazó esa lectura. "Los niveles de endeudamiento van atados de la misma dinámica de la economía", planteó, y remarcó que la pérdida de empleo, la precarización laboral y las bajas salariales por debajo de la inflación explican el fenómeno.

El referente cuestionó además declaraciones del presidente Javier Milei sobre el tema, sin citarlas textualmente. "Tratar de que la cantidad de endeudados es porque se fueron a Punta Cana es hasta una falta de respeto", afirmó, en alusión al dato que había mencionado sobre el endeudamiento por compra de alimentos.

El gremialista precisó los dos ejes del pedido del Movimiento Obrero Unido de Córdoba. "Exigimos al Estado que busque formas de paliar esta situación de la gente que se ha endeudado por alimentos", indicó como primer punto.