Javier Milei EN VIVO en el encuentro "Vientos de Cambio": "No es que los salarios no suben... Hacen una cuenta deshonesta"

El presidente Javier Milei encabeza este miércoles 2 de septiembre un evento que se desarrolla en el Hotel Sheraton de Retiro. Desde las 18.15, brinda las palabras de clausura del foro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”.

Durante su exposición, el presidente celebró el giro político de la región y anticipó un triunfo liberal en el país vecino. Sin nombrar explícitamente a Brasil, el mandatario afirmó que en el mes de octubre se sumará un aliado clave que ocupa una gran superficie del continente. "Cuando uno mira como ha mutado el color del mapa, uno se llena de esperanza. Cuando me metí en política, el continente estaba casi todo pintado de rojo, y hoy en términos de páíses ya somos muchos pintados de azul".

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El Presidente también ratificó los límites éticos de su gestión económica al rechazar el uso de herramientas estatales que considera inmorales. En esa línea, sentenció que el populismo no se derrota imitando sus prácticas, sino defendiendo de forma inquebrantable la propiedad privada y las libertades individuales. "Nosotros no vamos a violentar el derecho a la vida, no vamos a violentar la libertad, no vamos a violentar la propiedad privada".

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Firmeza fiscal y la brújula electoral

Frente a las voces que puertas adentro reclamaban un alivio en las cuentas para calentar la previa electoral, el Presidente plantó bandera y ratificó que no habrá cambios en su esquema económico. Sostuvo que el equilibrio de las cuentas públicas no se negocia y reiteró que el objetivo central sigue siendo la erradicación total de la inflación.

"En el sector informal, los salarios le ganaron a la inflación más del 60%. No es que los salarios no suben. Hacen una cuenta deshonesta. Lo que hacen es cherry picking. No tienen en cuenta otras variables. Sólo miran a los sectores que no se expanden en vez de mirar a los que les va bien. Generalizan. No puede ser que nos traguemos todas las mentiras de este conjunto de delincuentes", disparó.

"Yo ya tengo mi futuro asegurado, voy a vivir de dar conferencias, esto no es un problema mío. ¿Quieren volver al modelo del pasado? Es un tema de ellos. Ustedes van a tener las ideas de la libertad y progreso. Y del otro lado el modelo decadente", sostuvo, adentrándose en terreno electoral. Esta idea la remató sin vueltas: "Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos"

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TC