Lula vs. Flavio Bolsonaro: en RDC explicaron cómo se divide el voto en Brasil

Una nueva encuesta sobre las elecciones en Brasil muestra a Lula al frente en una primera vuelta, aunque con una diferencia que se reduce de manera significativa ante un eventual balotaje con Flavio Bolsonaro. El escenario vuelve a mostrar una fuerte polarización entre el oficialismo y la derecha brasileña.

Eleonora Gosman, corresponsal de Brasil, analizó el escenario electoral en diálogo con Ronda de Corresponsales, por +Perfil y explicó cómo se distribuyen las preferencias entre las distintas regiones del país. Según la encuesta mencionada durante el segmento, Lula obtiene el 37% en primera vuelta frente al 29% de Flavio Bolsonaro, mientras que en segunda vuelta el actual mandatario alcanza el 42% contra el 41% del dirigente opositor.

Lula y Flavio Bolsonaro, casi empatados en un eventual balotaje

La diferencia entre ambos candidatos cambia de manera sustancial cuando se proyecta una segunda vuelta. "En la primera vuelta Lula tiene 37% del electorado y Flavio el 29%", detalló Eleonora Gosman.

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En un eventual balotaje, la distancia se reduce a un solo punto: "Flavio alcanza 41 puntos contra 42 de Lula". La corresponsal comparó este escenario con la elección de 2022 entre Jair Bolsonaro y Lula, cuando la diferencia final también fue estrecha.

Para Gosman, el resultado refleja la división territorial del electorado brasileño. El noroeste aparece como una zona de fuerte respaldo a Lula, mientras que distintas regiones del centro y sur presentan una distribución más equilibrada o una mayor presencia de la derecha.

El peso de las regiones agrícolas en el voto de la derecha

La corresponsal ubicó entre los principales bastiones de la derecha a estados del sur como Santa Catarina, Paraná y Río Grande del Sur. Según describió, se trata de distritos donde el espacio político está "bastante afianzado".

Gosman vinculó esa fortaleza con las características económicas de esas regiones, particularmente con su relación con la actividad agropecuaria. Ante la consulta sobre el impacto del factor económico en la intención de voto, consideró que "me parece que sí, me parece que influye".

Las dudas sobre la capacidad de Flavio Bolsonaro para gobernar

Más allá de los números de las encuestas, Gosman planteó que existe desconfianza sobre la capacidad de Flavio Bolsonaro para ejercer el gobierno. "Hay una desconfianza de Flavio, por lo que yo pude percibir, y la desconfianza tiene que ver con su capacidad de gobernar", sostuvo.

La periodista también planteó la posibilidad de que Jair Bolsonaro tenga un papel determinante detrás de una eventual gestión de su hijo. "Es una posibilidad", señaló al referirse a la hipótesis de que el expresidente pueda terminar ejerciendo una influencia decisiva.

En ese sentido, Gosman sostuvo que una parte del respaldo electoral no estaría vinculada directamente con la figura de Flavio. "No votan a él", afirmó durante el intercambio, al plantear que el apoyo estaría relacionado con la figura y el legado político de su padre.

El crecimiento de una alternativa de centro

En paralelo a la polarización entre Lula y el espacio de Bolsonaro, la corresponsal destacó el crecimiento de un dirigente identificado durante el segmento como Curi. Según los datos mencionados, pasó del 1,5% en julio al 10% en la medición más reciente citada en la conversación.

"Este personaje creció del 1,5% de julio a 10% de ahora", remarcó Gosman, quien consideró que se trata de un crecimiento significativo. La dirigente señaló que representa una alternativa para quienes no quieren votar por Lula pero tampoco se sienten representados por el espacio de Bolsonaro.

Para la corresponsal, la aparición de una opción de centro modifica parcialmente el escenario de una elección marcada por la polarización. Sin embargo, aclaró que todavía no considera que pueda transformarse en una candidatura decisiva.

El legado político de Jair Bolsonaro

Durante el segmento también se abordó la continuidad del respaldo que Jair Bolsonaro construyó entre sectores vinculados al campo, las fuerzas de seguridad y grupos religiosos. Gosman diferenció esa base política de la figura de su hijo y sostuvo que "lo conserva su padre".

En su análisis, la principal fortaleza del expresidente estuvo vinculada con su capacidad de conectar con determinados sectores del electorado. "El padre tenía mucho carisma", afirmó la corresponsal.

Gosman destacó particularmente el vínculo que Bolsonaro había desarrollado con trabajadores como taxistas y camioneros. "Tenía, por ejemplo, un público muy destacado, muy destacado entre los taxistas, y los camioneros", sostuvo al describir parte de esa conexión política.