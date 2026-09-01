RDC: todo lo que dejó la reunión de Lula da Silva con el empresariado brasileño

En un nuevo segmento de Ronda de Corresponsales por la pantalla de +Perfil, la analista Eleonora Gosman se refirió al encuentro del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con los principales referentes del empresariado y del sector financiero del país. La reunión tuvo como objetivo recomponer el vínculo con un sector que había mantenido una relación cercana con el mandatario durante sus primeros gobiernos.

El encuentro estuvo atravesado por las preocupaciones del empresariado brasileño sobre el crecimiento de la deuda pública y el déficit fiscal. Gosman explicó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que los empresarios mantienen una mirada favorable sobre la marcha de la economía, pero reclaman medidas para contener el gasto y mejorar las cuentas públicas.

Lula y la preocupación por el déficit fiscal

“Se reunió con los 16 top del empresariado y los banqueros brasileños”, explicó Eleonora Gosman. Entre los participantes estuvieron representantes de grandes entidades financieras como Bradesco e Itaú.

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Según la periodista, los empresarios no manifestaron una preocupación central por la evolución de la economía, sino por el crecimiento de la deuda pública brasileña: “Lo que los empresarios vieron y dijeron, que ellos no están preocupados con la marcha de la economía a la que siguen, digamos, evolucionando con buenos ojos, con buena situación, sino que están muy preocupados por la deuda pública que alcanzó el 83% del Producto Bruto Interno”.

El reclamo del empresariado también apunta al déficit fiscal. “El tema del déficit, lo que ellos dicen que tendrían, los empresarios y banqueros, que Lula tendría que proceder a cortar el 2% de los gastos en relación al PBI, o sea, el 2% del PBI en gastos”, planteó.

Gosman destacó que Lula buscó transmitir tranquilidad al sector privado y ratificó su compromiso con las cuentas públicas, aunque con límites vinculados al gasto social: “Lula hizo cuestión realmente de decirles que yo estoy comprometido con el superávit fiscal, no se lo dice a cualquiera y no lo dice en cualquier momento, y también dijo que va a hacer todo lo necesario para reducir el déficit, pero sin cortar gastos que son obligatorios”.

La periodista remarcó cuáles son las áreas que el mandatario brasileño busca preservar: “Los gastos sociales, la educación y la salud, que es lo que más le interesa a él”.

Bolsonaro y la confianza del empresariado

Gosman también comparó el encuentro con Lula con una reunión previa entre el establishment brasileño y Flavio Bolsonaro. Según explicó, mientras hubo coincidencias en materia económica, el sector empresario expresó reparos sobre la cuestión institucional. “Con respecto a Flavio dicen que, bueno, que ellos tuvieron una coincidencia en cómo llevar adelante la economía, pero que estaban muy preocupados sobre cómo iba a evolucionar la cuestión institucional”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

En cambio, sobre Lula señaló: “En ese sentido, creo que con Lula no tienen dudas”.

La negociación de Brasil con Estados Unidos

Otro de los temas centrales del encuentro fue la relación con Estados Unidos y las negociaciones comerciales. Gosman destacó la participación de André Esteves, socio principal de BTG Pactual, quien había mantenido una reunión con Donald Trump.

“Se encontró la semana pasada con Trump para hablar en el sentido de lo que en Brasil se llama diplomacia privada, que aparentemente ya es bastante tradicional en Estados Unidos”.