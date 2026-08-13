Flavio Bolsonaro no pudo registrar su candidatura: los motivos

El periodista y corresponsal desde Brasil, Pablo De La Fuente analizó que la candidatura de Flávio Bolsonaro a las elecciones de Brasil quedó momentáneamente en duda por un problema de afiliación partidaria detectado al intentar registrar su postulación ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

De La Fuente explicó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que, “en el momento de intentar registrar su candidatura en el Tribunal Superior Electoral, Flávio se encontró con que pertenecía, los abogados de Flávio, encontrando con que estaba afiliado a otro partido, el partido Misión”. El inconveniente, según detalló, no es menor porque “si bien las candidaturas pueden registrarse hasta el sábado, los cambios de partido solo pueden hacerse hasta abril”.

Flávio Bolsonaro podría no participar de las elecciones en Brasil

Asimismo, consideró que podría tratarse de un inconveniente administrativo y señaló: “Imagino que puede ser solo una cuestión técnica que pueda resolver el presidente del Tribunal Superior Electoral”. Sin embargo, remarcó el efecto inmediato de la situación: “Técnicamente, Flávio Bolsonaro en este momento no podría competir en las elecciones. No podría ser candidato”.

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Sobre el partido Misión, aclaró que, “tiene un candidato que se presentó como una tercera vía”, aunque señaló que esa alternativa todavía no logró consolidarse completamente: “En un momento se lo asociaba un poco a la figura de Milei, no prendió del todo, pero de todos modos puede llegar a tener un 10 o 15% de los votos”.

El escenario electoral brasileño se desarrolla además en medio de una nueva escalada entre Brasil y Estados Unidos. De La Fuente confirmó que el Departamento de Estado estadounidense podría avanzar con nuevas medidas si no se aprueba al embajador designado: “Esta es una noticia que surgió del diario El Valor diciendo que si no se aprueba al nuevo embajador que ya fue designado por el Senado de los Estados Unidos es muy probable que avance con medidas contra Brasil”.

Crece la tensión entre Brasil y Estados Unidos

Entre las posibles acciones, mencionó: “Una posible sería colocar a la embajadora a la que retiró la visa de embajadora colocar la terminología de persona no grata”. Y agregó: “El segundo paso de esta avanzada de Estados Unidos sería declararla persona no grata”.

Respecto de la relación entre Brasil y Argentina, sostuvo que el vínculo continúa prácticamente paralizado: “No avanzó mucho ese tema. Parece como que está congelado”.

Además, vinculó la situación con el impacto electoral que podría tener la intervención de Javier Milei en la política brasileña: “No sé si la influencia de las encuestas que surgieron aquí sobre que el 34% del elector brasileño considera que votaría a Lula por la intromisión de Milei y solo el 27 votaría a Bolsonaro puede haber influido en el ambiente de campaña de Bolsonaro”.