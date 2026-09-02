Tras el reclamo de Argentina, Uruguay reubicará una importante planta de hidrógeno verde

El Gobierno de Uruguay decidió reubicar la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global proyectaba construir en el departamento de Paysandú, frente a la costa de Colón, Entre Ríos. La decisión fue tomada por el presidente Yamandú Orsi luego de los cuestionamientos planteados por la Argentina y quedó confirmada este miércoles 2 durante un encuentro entre los cancilleres Mario Lubetkin y Pablo Quirno.

Mario Lubetkin

“El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”, confirmó Lubetkin al informar la decisión. El anuncio se produjo en Montevideo, en el marco de la agenda bilateral que ambos países mantuvieron durante la reunión de cancilleres del Mercosur.

La definición uruguaya respondió a los reclamos de autoridades argentinas, especialmente de Entre Ríos y de la ciudad de Colón, que habían advertido sobre el impacto que podía generar la ubicación original del emprendimiento. Entre las objeciones se encontraba la denominada contaminación visual, además de la preocupación por eventuales consecuencias sobre las actividades económicas y turísticas de la zona.

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Desde la Cancillería argentina habían seguido el proyecto de cerca durante los últimos meses. En mayo, Quirno había viajado a Montevideo acompañado por el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Colón, José Luis Walser, para plantear formalmente las inquietudes argentinas. En esa oportunidad, ambos gobiernos habían acordado continuar analizando alternativas para la localización del emprendimiento.

Una inversión millonaria que seguirá en Paysandú

La relocalización no implicó que Uruguay desistiera del proyecto. La planta continuará dentro del departamento de Paysandú, aunque en una ubicación más alejada de la frontera y de la costa argentina.

El emprendimiento de HIF Global contempla una inversión estimada en US$5.385 millones, lo que lo convertiría en uno de los proyectos privados más importantes de la historia uruguaya. La iniciativa apunta a producir hidrógeno verde y utilizarlo junto con dióxido de carbono para elaborar combustibles sintéticos destinados principalmente a la exportación.

El proyecto original contemplaba la instalación de la planta a unos 15 kilómetros de Paysandú y apenas tres kilómetros de la costa de Colón. El complejo incluía además infraestructura para generación de energía solar y eólica y una capacidad proyectada de hasta 876.000 toneladas de metanol por año.

La alternativa que se había comenzado a analizar contemplaba un predio perteneciente a ANCAP, la empresa estatal uruguaya de combustibles. Según información conocida durante las negociaciones, el terreno contaba con ventajas para el desarrollo industrial debido a su infraestructura y a su conexión con energía, rutas y vías ferroviarias.

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La decisión también permitió evitar que el conflicto derivara en una disputa diplomática de mayor alcance. El antecedente de Botnia había estado presente desde el comienzo de la controversia, debido a que aquella instalación provocó durante años una fuerte confrontación entre Argentina y Uruguay por su impacto ambiental sobre el río Uruguay.

En este caso, ambos gobiernos optaron por mantener abierto el diálogo para evitar una escalada. En noviembre de 2025, las autoridades de ambos países ya habían acordado intercambiar información sobre el proyecto y analizar sus posibles efectos sobre las poblaciones ribereñas.

La controversia también había llegado a la Justicia argentina. Legisladores entrerrianos habían presentado una demanda civil contra el Estado uruguayo y HIF Global para prevenir eventuales daños ambientales vinculados con la instalación del proyecto. El expediente avanzó con medidas de prueba y pedidos de información sobre los posibles efectos de la planta.

Con la decisión de Orsi, el foco quedó puesto ahora en definir la nueva ubicación y las condiciones bajo las cuales avanzará la inversión. Para Argentina, el traslado representa una respuesta al reclamo de las autoridades entrerrianas, mientras que para Uruguay permite preservar un proyecto considerado estratégico sin profundizar las tensiones con uno de sus principales socios regionales.

RG/ML