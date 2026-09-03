El furcio de Milei en Chile: “Está claro que nuestro modelo nunca funcionó”

El presidente Javier Milei cometió un furcio durante su exposición en el Foro de Madrid, que se celebra en Santiago de Chile, y expresó que su modelo económico “nunca” funcionó.

“Si analizamos con un mínimo grado de honestidad y nos comparamos con los gobiernos anteriores, está claro que nunca nuestro modelo funcionó”, dijo el mandatario argentino.

De inmediato se corrigió al afirmar que “está claro que nuestro modelo funciona y que vamos por el rumbo correcto”, para luego continuar con su presentación en el encuentro internacional, sin mencionar el error.

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Durante su discurso, Milei, además, apuntó contra el periodismo argentino al señalar que “resulta bastante curioso porque a veces en la Argentina uno prende el televisor y pareciera que en el país está todo mal”.

Más allá de la equivocación durante la exposición, la presentación del mandatario en el encuentro en la capital chilena incluyó duras descalificaciones contra su par español, Pedro Sánchez, reproches a Mauricio Macri por “dejarse correr” durante su gestión y una reivindicación explícita del derrocamiento de Salvador Allende en Chile, que derivó en la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet.

Asimismo, convocó a consolidar una “alianza internacional de las ideas de la libertad”, arremetió contra la oposición. "En 2025, en Argentina intentaron un golpe de Estado. Utilizaron el Congreso para aprobar un conjunto de leyes y romper el equilibrio económico. Sumado a ellos con siete intentos de juicio políticos. También lo intentaron hacer desde las calles: el año pasado tuvimos que deportar a más de 10 mil personas y, en lo que del año, 14 mil", narró.

"Afortunadamente nuestro programa económico está tan bien diseñado que logramos afrontar todos los embates", sostuvo. En ese sentido, Milei aseguró este jueves que "el riesgo país prácticamente ha sido eliminado" en Argentina y afirmó que "el mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de los realidad son los datos".

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La agenda de Milei en Chile

El presidente disertó esta mañana en el Foro de Madrid, un evento organizado por la Fundación Disenso, el think tank español vinculado a VOX y presidido por Santiago Abascal. Aprovechó la visita a Chile para entrevistarse con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers, funcionaria de la administración de Donald Trump, y al mediodía, con su par chileno, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

Pasado el mediodía, el libertario emprendió el retorno a Buenos Aires debido a que a las 16 grabará con los equipos de comunicación el mensaje por la cuestión de Malvinas que se emitirá el mismo jueves a las 21 por cadena nacional. En medio de los trascendidos por potenciales anuncios, la administración libertaria mantiene en completo hermetismo el contenido de la comunicación que podría filmarse en el Salón Blanco de Casa Rosada.

ML