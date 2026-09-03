Cuánto gana un empleado que trabaja en McDonalds, Burger King o Mostaza en septiembre del 2026

La Federación Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros dio a conocer las escalas de salarios básicos para los empleados encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 329/2000. La liquidación fijada para la rama de servicios rápidos correspondiente a septiembre establece los valores mensuales y por hora para el personal técnico, operativo y administrativo.

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El entendimiento salarial contempla la liquidación de un haber básico mensual junto con una asignación fija no remunerativa que varía en función de cada categoría. El mismo criterio aplica para los trabajadores jornalizados, quienes perciben una suma adicional por hora de trabajo realizada.

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Los haberes de referencia estipulados para cada posición durante el noveno mes del año combinan el salario básico mensual con el haber adicional no remunerativo fijado por la representación gremial. El desglose dispuesto para el período comprende las siguientes cifras:

- Maestro Pastelero, Maestro Heladero, Cocinero y Maestro Pizzero: básico mensual de $1.863.345 con una suma no remunerativa de $106.211, o un valor hora de $9.811,75 más $559,27 no remunerativos.

- Encargado: básico mensual de $1.661.538 con una suma no remunerativa de $94.708, o un valor hora de $8.746,71 más $498,56 no remunerativos.

- Líder B: básico mensual de $1.619.864 con una suma no remunerativa de $92.332, o un valor hora de $8.525,74 más $485,97 no remunerativos.

- Dependiente de Salón: básico mensual de $1.589.043 con una suma no remunerativa de $90.575, o un valor hora de $8.361,51 más $476,61 no remunerativos.

- Maestro Facturero, Oficial Pastelero y Rotisero Fiambrero: básico mensual de $1.498.412 con una suma no remunerativa de $85.409, o un valor hora de $7.884,56 más $449,42 no remunerativos.

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- Líder A: básico mensual de $1.394.271 con una suma no remunerativa de $79.473, o un valor hora de $7.338,39 más $418,29 no remunerativos.

- Oficial de Mantenimiento, Líder de Mantenimiento, Minutero y Parrillero: básico mensual de $1.311.043 con una suma no remunerativa de $74.729, o un valor hora de $6.900,20 más $393,31 no remunerativos.

- Cajero y Postrero: básico mensual de $1.294.387 con una suma no remunerativa de $73.780, o un valor hora de $6.809,04 más $388,12 no remunerativos.

- Sandwichero, Empleado Administrativo y Dependiente de Mostrador: básico mensual de $1.246.146 con una suma no remunerativa de $71.030, o un valor hora de $6.559,41 más $373,89 no remunerativos.

- Ayudante de Mantenimiento y Empanadero: básico mensual de $1.245.100 con una suma no remunerativa de $70.971, o un valor hora de $6.558,57 más $373,84 no remunerativos.

- Empleado B: básico mensual de $1.223.928 con una suma no remunerativa de $69.764, o un valor hora de $6.443,12 más $367,26 no remunerativos.

- Ayudante Pastelero, Dependiente Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: básico mensual de $1.195.522 con una suma no remunerativa de $68.145, o un valor hora de $6.292,79 más $358,69 no remunerativos.

- Empleado A: básico mensual de $1.175.318 con una suma no remunerativa de $66.993, o un valor hora de $6.185,74 más $352,59 no remunerativos.

- Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: básico mensual de $1.163.517 con una suma no remunerativa de $66.320, o un valor hora de $6.127,74 más $349,28 no remunerativos.

- Empleado Principiante: básico mensual de $1.108.417 con una suma no remunerativa de $63.180, o un valor hora de $5.836,28 más $332,67 no remunerativos.

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- Aprendiz Menor de Dieciocho Años: básico mensual de $997.033 con una suma no remunerativa de $56.831, o un valor hora de $5.249,07 más $299,20 no remunerativos.

El esquema se complementa con adicionales por la prestación de tareas específicas según las normas fijadas en el convenio. Para las horas cumplidas durante la jornada nocturna entre las 21 horas y las 6 horas se paga un valor de $685,60 más $39,08. En el caso del personal radicado en Río Negro y Neuquén, se abona un extra mensual por zona fría de $134.690,57 más $7.677,36, o bien $708,34 más $40,38 por hora trabajada. Quienes cumplen tareas en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur cobran un adicional del 40% calculado sobre el haber básico de su posición.

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